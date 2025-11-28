La gira de conciertos Bailemos Otra Vez Tour del cantante puertorriqueño Elmer Figueroa Arce, mejor conocido por Chayanne de 57 años de edad, regresa a México en 2026 para verlo ahora en el Auditorio Nacional.

Así que si te quedaste con las ganas de ver a Chayanne en concierto, este es tu momento para verlo en el Auditorio Nacional, y la razón por la que te tenemos fechas y detalles de la preventa de boletos:

Fechas: 22 y 23 de abril 2026

Sede: Auditorio Nacional

Venta Beyond: 2 de diciembre 2025 a las 9:00 am y con códigos

Preventa Priority: 3 de diciembre 2025 a partir de las 9:00 de la mañana, con códigos

Preventa Banamex: 4 de diciembre 2025, arranca a las 11:00 am

Venta Genera y taquillas del Auditorio Nacional: 5 de diciembre 2025 iniciando a las 11:00 de la mañana

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Presentado por @GNPSeguros:



Porque ustedes lo pidieron… ¡El papá de todo México regresa este 22 y 23 de abril al Auditorio Nacional! ❣️ #Viviresincreíble



Patrocinador especial @banamex #PreventaBanamex: 4 de diciembre.

Venta general a partir del 5 de diciembre. pic.twitter.com/19Eey0uetz — Ocesa Pop (@ocesa_pop) November 28, 2025

Bailemos Otra Vez Tour de Chayanne llega al Auditorio Nacional en 2026

El Auditorio Nacional será la sede para el regreso en 2026 de Chayanne con su exitosa gira Bailemos Otra Vez Tour, tras su paso en el Palacio de los Deportes.

Por lo que Chayanne se prepara nuevamente para ponerse a bailar a sus fans; pese a que se desconoce el precio de boletos, se espera que la distribución en el Auditorio Nacional quede de la siguiente forma:

Preferente A

Preferente B

Preferente C

Preferente D

Luneta A

Luneta B

Luneta C

Balcón A

Balcón B

Balcón C

Piso 1 A

Piso 1 B

Piso 1 C

Piso 1 D

Piso 2 A

Piso 2 B

Piso 2 C

Piso 2 D

Mapa ilustrativo del Auditorio Nacional (Captura de pantalla)

Para los fans, las preventas de boletos para los conciertos de Chayanne en el Auditorio Nacional tendrán 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Si deseas ir por tus boletos ya con la venta general, recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.