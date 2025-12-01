La agenda de conciertos en México 2026 confirma a la cantante británica de 37 años de edad Tahliah Debrett Barnett, mejor conocida como FKA Twigs en el Pepsi Center WTC.

Concierto en México 2026 de FKA twigs en el Pepsi Center WTC del cual ya te traemos los detalles de boletos, fecha y demás para que no te pierdas de verla en vivo:

Fecha: Jueves 23 de abril 2026

Sede: Pepsi Center WTC

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin información

Venta a Fans: 2 de diciembre a las 10:00 am

Preventa Banamex: 3 de diciembre arrancando a las 10:00 de la mañana

Venta General y taquillas del recinto: 5 de diciembre desde las 10:00 am

FKA twigs trae su Body High Tour 2026 a México

La gira de conciertos Body High Tour 2026 de la británica FKA twigs llegará a México para su suerte de los fans con un show en solitario.

Para los más fans de FKA twigs se tendrá venta especial de boletos previo registro en el siguiente link: https://laylo.com/fkatwigs/m/bodyhightour

Pese a que se desconoce el precio de boletos, ya se sabe cómo será la distribución de lugares para el concierto de FKA twigs en el Pepsi Center WTC, por lo que el mapa de lugares será de la siguiente forma:

Banamex VIP

General

Box Superior

Sección C

Personas con discapacidad

Pepsi Center WTC (Ocesa)

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.