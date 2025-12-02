Yung Beef ha confirmado su concierto en México para 2026 como parte de su nueva gira internacional, El Día de la Bestia.

El artista español Yung Beef se presentará en la CDMX y a continuación te contamos todos los detalles para que no te pierdas su concierto:

Fecha: 15 de mayo 2026

Sede: Pepsi Center WTC, CDMX

Hora: Aún por confirmar

Telonero: Aún sin información

Preventa Banamex: 4 de diciembre 2025

Venta General: 5 de diciembre 2025

Yung Beef (@ocesa_total / X )

¿Cómo llegar al Pepsi Center donde Yung Beef se presentará en 2026?

Fernando Gálvez Gómez, conocido artísticamente como Yung Beef, es considerado uno de los artistas más influyentes y disruptivos de la música urbana actual.

Con su espectáculo El Día de la Bestia se ha presentado por toda España, convirtiéndose en el más ambicioso hasta la fecha.

Yung Beef fusiona trap, rap y reggaetón con letras directas y sin concesiones que abordan tanto lo personal como lo social.

Si deseas ir al concierto de Yung Beef en la CDMX, te decimos cómo llegar al Pepsi Center, ubicado en calle Dakota s/n, Ciudad de México, 03810, Benito Juárez justo atrás del World Trade Center.

Su ubicación céntrica y de fácil acceso lo hace accesible en diferentes medios de transporte: