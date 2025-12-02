Yung Beef ha confirmado su concierto en México para 2026 como parte de su nueva gira internacional, El Día de la Bestia.
El artista español Yung Beef se presentará en la CDMX y a continuación te contamos todos los detalles para que no te pierdas su concierto:
- Fecha: 15 de mayo 2026
- Sede: Pepsi Center WTC, CDMX
- Hora: Aún por confirmar
- Telonero: Aún sin información
- Preventa Banamex: 4 de diciembre 2025
- Venta General: 5 de diciembre 2025
¿Cómo llegar al Pepsi Center donde Yung Beef se presentará en 2026?
Fernando Gálvez Gómez, conocido artísticamente como Yung Beef, es considerado uno de los artistas más influyentes y disruptivos de la música urbana actual.
Con su espectáculo El Día de la Bestia se ha presentado por toda España, convirtiéndose en el más ambicioso hasta la fecha.
Yung Beef fusiona trap, rap y reggaetón con letras directas y sin concesiones que abordan tanto lo personal como lo social.
Si deseas ir al concierto de Yung Beef en la CDMX, te decimos cómo llegar al Pepsi Center, ubicado en calle Dakota s/n, Ciudad de México, 03810, Benito Juárez justo atrás del World Trade Center.
Su ubicación céntrica y de fácil acceso lo hace accesible en diferentes medios de transporte:
- Metro: La estación más cercana es Chilpancingo de la línea 9 (café), después deberás caminar sobre Insurgentes hasta llegar al Pepsi Center
- Metrobús: La estación de Metrobús Poliforum (Línea 1) es la más cercana, al bajarte deberás de caminar unos cinco minutos
- Coche: Si bien es posible llegar en coche, debes de considerar el tráfico que se genera. El WTC cuenta con un estacionamiento subterráneo de pago