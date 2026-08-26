México Canta 2026 tendrá como invitado especial a La Arrolladora Banda el Limón en la segunda semifinal que se realizará en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán.

La segunda semifinal de México Canta 2026 será:

Fecha: domingo 30 de agosto

Horario: 7:00 p.m. horario del centro de México

Lugar: Teatro Ángela Peralta en Mazatlán, Sinaloa

Transmisión: Canal 22 y redes sociales de México Canta

Tres jóvenes participates serán los finalistas de México Canta 2026 y competirán con los finalistas de Estados Unidos el próximo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional.

La Arrolladora Banda el Limón estará en la semifinal de México Canta 2026

México Canta 2026 está en la recta final y tras su semifinal en Los Ángeles con jovenes talentos mexicoestadounidenses, la semifinal en México tendrá un invitado especial.

La Arrolladora Banda el Limón tendrá una presentación especial en México Canta 2026, por representar el género regional mexicano por décadas.

Claudia Curiel, secretaria de cultura del Gobierno de México, expresó que este grupo es un referente del regional mexicano y forma parte de la memoria popular.

La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho es considerada una de las bandas más exitosas del regional mexicano y ha sido referente para diversas generaciones con melodías como “El final de nuestra historia” y “El ruido de tus zapatos”.

México Canta 2 tendrá como invitado especial a La Arrolladora Banda el Limón (Instagram/@oficialmexicocanta)

México Canta 2026: Estos son los semifinalistas en México

La semifinal de México Canta 2026 en Estados Unidos fue el domingo 23 de agosto y tuvo como invitados especiales a Los Tigres del Norte, quienes compartieron un mensaje de apoyo a quienes aspiran a ganar el concurso.

Los finalistas de México Canta 2026 en Estados Unidos son:

Tifanny Galaviz

Joshua Soto

Rosalba Valdez

Mientras que el domingo 30 de agosto conoceremos a los finalistas de México Canta 2026 en México.

Los semifinalistas de México Canta 2 versión mexicana son:

Luna López

Bryan Soto

Grecia Delgado

Milán Morales

Emiliano Macías

Fátima Cuevas

Tres jóvenes talentos serán elegidos para llegar a la final el próximo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, donde competiran con los finalistas de Estados Unidos y habrá un solo ganador.