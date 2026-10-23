Josi Cuen, cuyo nombre completo es José Isidro Beltrán Cuen, es un cantante y compositor mexicano de música regional mexicana.

Alcanzó popularidad como uno de los vocalistas principales de La Arrolladora Banda El Limón, agrupación en la que permaneció de 2007 a 2021. Después de su salida, inició una etapa como solista y se integró al proyecto musical Juntos, junto a Jorge Medina.

¿Quién es Josi Cuen?

Josi Cuen se convirtió en una de las voces principales de La Arrolladora Banda El Limón, agrupación con la que permaneció aproximadamente 14 años.

Durante esa etapa participó en la interpretación de canciones como Ya es muy tarde y Entre beso y beso. Tras dejar la banda en 2021, continuó su carrera como solista con el lanzamiento del EP Querer es poder. Posteriormente, se reunió musicalmente con Jorge Medina, también exvocalista de La Arrolladora, para desarrollar el proyecto Juntos.

¿Qué edad tiene Josi Cuen?

Josi Cuen tiene 40 años al 23 de octubre de 2026, nació el 13 de febrero de 1986.

¿Josi Cuen tiene pareja?

Sí. Josi Cuen está casado y mantiene una relación con su actual esposa, Sofía. En octubre de 2026, el cantante desmintió los rumores sobre un posible divorcio y aseguró que continúa junto a ella.

¿Qué signo zodiacal es Josi Cuen?

Josi Cuen es Acuario, signo zodiacal correspondiente a las personas nacidas entre el 20 de enero y el 18 de febrero, aproximadamente.

Su elemento es el aire y se asocia tradicionalmente con características como la independencia, la originalidad y el idealismo.

¿Josi Cuen tiene hijos?

Sí. Josi Cuen ha hablado públicamente de tener cinco hijos: dos de su primer matrimonio y tres más con su actual esposa.

¿Qué estudió Josi Cuen?

De acuerdo con entrevistas citadas en la información disponible, Josi Cuen no terminó la preparatoria, pues dejó los estudios para trabajar y dedicarse a la música. También contó que recibió formación musical durante aproximadamente un año y medio.

¿En qué ha trabajado Josi Cuen?

Josi Cuen ha desarrollado su carrera principalmente como cantante de música regional mexicana. Antes de alcanzar reconocimiento nacional con La Arrolladora Banda El Limón, formó parte de otras agrupaciones sinaloenses.