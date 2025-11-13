Los carísimos boletos para el concierto del rapero estadounidense de 48 años de edad, Kanye West en México, hacen que los memes exploten en su contra.

Luego de que sin más, los fans de Kanye West no dudaran en expresar su inconformidad por el costo de los precios por boletos a través de los memes.

Por lo que se puede leer entre comentarios “te parece que somos ricos”, “nmms Kanye, cobras como si siguieras cuerdo” ante los carísimos precios por boletos del rapero para verlo en concierto en México.

Memes explotan contra Kanye West por carísimos boletos de su concierto en México (Especial )

Memes explotan contra Kanye West por carísimos boletos de su concierto en México (Especial )

Memes explotan contra Kanye West por carísimos boletos de su concierto en México (Especial )

Asimismo, otros fans de Kanye West calificaron que el precio de los carísimos boleto es más que “ridículos”, pero no sólo señalaron eso, pues también pese a esperar mucho por su concierto, este es incierto ante el carácter del rapero.

También en los memes que explotaron contra Kanye West por carísimos boletos de su concierto en México, otros fans hasta lo defendieron.

Asegurando que otros artistas que han venido a México en concierto han tenido precios aún más carísimos alcanzando hasta los más de 30 mil pesos para sus boletos a comparación de Kanye West.

están mame y mame con que Kanye West dará un concierto en México el proximo año y cuando Ye les suelte los boletos de $5,000 para arriba van a empezar a mamar que están caros pic.twitter.com/9S5OoPOHU3 — Emi Montxnx 🐺 (@emidobronxxx) November 6, 2025

¿Cuál es el precio de los boletos para el concierto de Kanye West en México?

Los precios de los carísimos boletos para el concierto de Kanye West programado para el 30 de enero 2026 en la Plaza de Toros “La México” sin cargos van de la siguiente manera: