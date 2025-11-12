Emiliano Aguilar -de 33 años de edad- habla del rumor que asegura que Majo Aguilar tuvo una sobredosis.

A finales de octubre se rumoró que Majo Aguilar había sido hospitalizada por una sobredosis, según información del reportero Gabriel Cuevas.

Emiliano Aguilar habla de la supuesta sobredosis de Majo Aguilar

Majo Aguilar -de 31 años de edad- no se ha pronunciado por el rumor que la relaciona con el consumo de drogas, pero su primo Emiliano Aguilar la defendió.

En entrevista con De Primera Mano, Emiliano Aguilar fue cuestionado si sabía algo sobre la supuesta sobredosis de Majo Aguilar.

¿Majo Aguilar consume DR0G4S? Emiliano Aguilar sale en su DEFENSA tras los rumores. Además, ¿Podrían colaborar?#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/3wHqpq6LfB — De Primera Mano (@deprimeramano) November 11, 2025

Emiliano Aguilar expreso que no sabía nada del caso, pero dudaba que fuera cierto, ya que Majo Aguilar ha mostrado aversión a la drogas.

“No, están mal. Yo conozco a mi prima, ella no. Ella es anti drogas”, dijo Emiliano Aguilar sobre Majo Aguilar.

El rapero narra que en una ocasión se reunieron y él comenzó a fumar mariguana; le ofreció a Majo Aguilar y ella no quiso consumir.

“Yo te puedo decir personalmente como mi prima, no, nada que ver. Es más, me va regañar por esto. Un día estaba fumando mota, llegué y le dije: ‘¿Quieres?’ Y ella me dijo, no, no, ella es antidrogas” Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar expresó que el rumor se le hacía raro, ya que Majo Aguilar siempre ha mostrado ser una artista integra y sin vicios.

Emiliano Aguilar arremete contra su tía Marcela Rubiales (Agencia México)

Esto se dice sobre la supuesta sobredosis de Majo Aguilar

Gabriel Cuevas contó en el programa ‘Dulce y picosito’, que Majo Aguilar tenía un historial de consumo de sustancias.

El reportero mencionó que una persona que había ayudado a Majo Aguilar a superar sus adicciones, fue quien le contó sobre el problema de la cantante.

Supuestamente, Majo Aguilar estaba en una fiesta cuando se desvaneció y fue hospitalizada por una sobredosis.

Gabo Cuevas dio a entender que este suceso ocurrió hace varios años y que gracias a que Majo Aguilar se rehabilitó, ella pudo seguir con su carrera.

Hasta el momento, Majo Aguilar no se ha pronunciado por este rumor, pero en 2023 la señalaron de cantar en estado de ebriedad.