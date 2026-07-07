Rafa González, integrante de Los Recoditos, informó que iniciará un tratamiento voluntario para atender un cuadro de depresión y ansiedad, decisión que compartió mediante un comunicado dirigido a sus seguidores.

El cantante, quien fue denunciado por violencia meses atrás por su esposa Fernanda Redondo, explicó que los problemas emocionales se fueron acumulando con el tiempo y que decidió priorizar su bienestar para regresar a los escenarios en mejores condiciones físicas y mentales.

En su mensaje, Rafa González agradeció el apoyo de Los Recoditos, de sus compañeros y de su familia, además de pedir paciencia mientras concluye este proceso enfocado en recuperar su salud emocional.

Rafa González explica por qué decidió iniciar un tratamiento

Rafa González aseguró que ingresar al tratamiento representa una decisión tomada con responsabilidad, buscando atender oportunamente su estado emocional y fortalecer su bienestar personal y profesional.

También expresó que regresar a los escenarios sigue siendo uno de sus principales objetivos, aunque primero desea completar el proceso médico para recuperarse plenamente y con estabilidad.

Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos (Instagram/@rafarecoditos)

González destacó el respaldo recibido por parte de la oficina de representación de la agrupación, cuyo acompañamiento, comprensión y respeto consideró fundamentales durante este momento personal.

El cantante señaló que sus compañeros también han sido un apoyo importante, mientras su familia permanece cercana durante cada etapa del tratamiento que decidió emprender voluntariamente.

Finalmente, Rafa González pidió comprensión a sus seguidores, reiterando que su prioridad es recuperar la salud para volver con la misma entrega que caracteriza sus presentaciones musicales.

Comunicado de Rafa González (Captura de pantalla)

Esposa de Rafa González mantiene denuncias por presunta violencia

Paralelamente, Fernanda Redondo, esposa del cantante de Los Recoditos, mantiene acusaciones públicas donde afirma haber sufrido distintos episodios de presunta violencia durante los últimos 12 años de relación.

Redondo aseguró que denunciará los hechos ante las autoridades y relató presuntos episodios de agresión física y psicológica.

Por su parte, Rafa González rechazó las acusaciones y se dijo confiado en que las autoridades pudieran esclarecer la situación.

Cabe destacar que en el comunicadom el vocalista de Los Recoditos no hace una relación directa entre las denuncias de su esposa y la situación que actualmente atraviesa de ansiedad y depresión.