La tarde de este domingo medios locales en Bolivia informaron la muerte de Leo Rosas, quien fue parte de La Voz México 2019.

El cantante boliviano tenía 27 años de edad; familiares y amigos no han dado detalles de la muerte, pidiendo respeto a fans y medios por el tiempo de luto.

¿Qué le pasó a Leo Rosas? Esto se sabía del cantante antes de morir

La noticia generó impacto entre los fans de Leo Rosas, así como en el gremio musical de Bolivia.

La última publicación del cantante en su cuenta de Instagram es una historia que data del 14 de febrero, donde compartió el breve video de una cena.

La última publicación de Leo Rosas en Instagram (Captura de pantalla)

Medios internacionales han rescatado las declaraciones de Alfredo Mendoza, familiar de Leo Rosas que habló con el diario digital boliviano Urgente.bo de la reciente muerte.

De acuerdo con sus declaraciones, el cantante estaba atravezando por un cuadro de depresión.

Todos nos quedamos sorprendidos. Era un gran artista, pero tenía un problema: sufría depresión; eso fue lo que sucedió, parece que ya no pudo y tuvo este desenlace. Estaba con tratamiento, estábamos pendientes de él; su padre y su madre lo acompañaban. La depresión es una enfermedad de la que no se sabe el desenlace” Familiar de Leo Rosas

La noticia también fue confirmada por Yahir, cantante que fue coach de Leo rosas durante La Voz México 2019.

Fue por medio de sus redes sociales que Yahir lamentó la muerte de su colega, con quien hizo buenos lazos durante y después del reality show de canto.

“No lo puedo creer, tremenda persona”, esribió el cantante en una foto en la que sonríe junto a Leo Rosas.

Durante La Voz México 2019, Leo Rosas fue uno de los favoritos y quien solía destacar por su talento.

Y aunque no logró llegar a la final, el programa le permitió una mayor proyección y reconocimiento a nivel internacional.