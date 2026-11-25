Tony Aguirre es un destacado cantante, compositor y creador de contenido mexicano originario de Ciudad Obregón, Sonora.

Cuenta con una trayectoria dentro del género de la música regional mexicana y los corridos, destacando sus colaboraciones con reconocidas figuras de la industria como Peso Pluma y Luis R. Conríquez.

Tony Aguirre fue confirmado como el tercer concursante confirmado en la segunda temporada del popular reality show digital La Mansión VIP, organizado por HotSpanish.

¿Quién es Tony Aguirre, cantante y compositor de regional mexicano?

Tony Aguirre es un reconocido cantante y compositor mexicano de música regional mexicana, famoso principalmente por su trabajo en el género de los corridos, corridos tumbados y bélicos.

Tony Aguirre, cantante y compositor de regional mexicano (@tonyaguirreoficial / Instagram )

Nació en Ciudad Obregón, Sonora, el 23 de septiembre de 1991, pero para impulsar su carrera musical se mudó a Tijuana, Baja California.

¿Cuántos años tiene Tony Aguirre, cantante y compositor de regional mexicano?

Tony Aguirre tiene 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de Tony Aguirre, cantante y compositor de regional mexicano?

Tony Aguirre está casado con Christéll Parra.

Tony Aguirre, cantante y compositor de regional mexicano (@tonyaguirreoficial / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Tony Aguirre, cantante y compositor de regional mexicano?

Tony Aguirre es del signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Tony Aguirre, cantante y compositor de regional mexicano?

Tony Aguirre tiene una hija.

¿Qué estudió Tony Aguirre, cantante y compositor de regional mexicano?

No hay información pública acerca de los estudios de Tony Aguirre.

¿En qué ha trabajado Tony Aguirre, cantante y compositor de regional mexicano?

Tony Aguirre comenzó su carrera en la música alrededor del año 2008 en el género del rap y hip-hop romántico. En esa etapa previa a la fama, llegó a trabajar en un restaurante preparando sushi.

Posteriormente aprendió a tocar la guitarra y dio el salto al regional mexicano, donde logró gran éxito tanto de solista como componiendo para otros artistas.

Su tema más viral como colaborador e intérprete es “El Gavilán” (junto a Peso Pluma y Luis R. Conríquez), con cientos de millones de reproducciones.

Entre sus canciones más destacadas están Malas Rachas, Yo Soy Aquél, La Llamada de Mi Ex, Sigo Aquí, La Pobreza Buena y Modo DND.

Tony Aguirre, cantante y compositor de regional mexicano (@tonyaguirreoficial / Instagram )

Ha escrito y coescrito temas interpretados por grandes figuras del género, incluyendo Malas Rachas, El Búho, El H, Me Metí en el Ruedo y Si respetan respeto.

Ha grabado junto a artistas y agrupaciones como Peso Pluma, Luis R. Conríquez, Grupo Firme, Xavi, Los Dareyes de la Sierra, Código FN y Lefty SM.

Ha mantenido una estrecha amistad y alianza profesional con Luis R. Conríquez desde los inicios de ambos y forma parte del sello Kartel Music.

Tony Aguirre se popularizó en videopodcasts y entrevistas contanto anécdotas de su vida con un tono humorístico y accesible.

En noviembre de 2026 ingresó como participante a la segunda temporada del reality show digital La Mansión VIP 2 (producido por el creador de contenido HotSpanish), donde se ha consolidado como uno de los integrantes más comentados y virales del programa.