Durante una transmisión del programa en vivo La Mansión VIP 2, la exfuncionaria de Cajeme, Claudia Santacruz, utilizó la dinámica de pago por superchat para enviarle un recado al cantante Tony Aguirre.

Claudia Santacruz aprovechó el espacio para extenderle una invitación oficial a Ciudad Obregón con el propósito de disfrutar juntos de una carnita asada.

Tony, cuando salgas de la mansión VIP acá en Obregón, te invito a una buena carnita asada con tortillas de harina de verdad. Arriba Ciudad Obregón, de parte de Claudia Santa Cruz, primera presidenta de Cajeme. Claudia Santacruz

Tony Aguirre reaccionó con gran entusiasmo ante la propuesta y confirmó su asistencia con la única condición de que incluyan platillos típicos como tortillas de harina, frijoles recién hechos y queso fresco.

🔴 ¿Qué tal? Claudia Santacruz, exdirectora del DIF #Cajeme y aspirante a coordinadora municipal, pagó 5 mil pesos para mandarle un mensaje al Tony Aguirre en el reality de puros influencers La Mansión VIP. pic.twitter.com/SzhtwiXCsb — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 25, 2026

La exalcaldesa de Cajeme, Claudia Santacruz, envía superchat a Tony Aguirre en La Mansión VIP 2

Durante una transmisión en vivo de La Mansión VIP 2, la política sonorense Claudia Santacruz utilizó la función de superchat de YouTube.

Claudia Santacruz (exdirectora del DIF Cajeme, expresidenta municipal interina y aspirante a coordinadora municipal), gastó $5,000 para enviarle un mensaje destacado al cantante Tony Aguirre.

Santacruz se presentó como la primera presidenta de Cajeme e invitó formalmente al artista a visitar Ciudad Obregón cuando saliera del reality para compartir una tradicional carnita asada con tortillas de harina de verdad.

Tony Aguirre reaccionó con entusiasmo ante la propuesta y aceptó la invitación de manera pública: “sí o sí”.

¡No mames, a huevo, Claudia! Primero que nada, mucho gusto. Ey, van muchas personas de Obregón que me han estado haciendo invitaciones a carnitas asadas y que grupos de que ‘yo pongo el grupo’ y así. Espero que sí me cumplas, Claudia, porque mi comida favorita son las tortillas de harina con frijolitos recién hechos y un quesito fresco por un lado, y al 100, la neta. Entonces, te acepto la invitación sí o sí. Así que tírame mensaje y ya saliendo aquí lo leo. Tony Aguirre

Tony Aguirre, cantante (@tonyaguirreoficial / Instagram )

Superchat a Tony Aguirre en La Mansión VIP 2 de Claudia Santacruz genera debate

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales generando debate sobre la acción de Claudia Santacruz.

Esta discusión se desencadenó tanto por el monto de 5,000 pesos pagado en el superchat, como por el contexto político de Claudia Santacruz al ser una exfuncionaria pública.

Se generó una discusión debido al contraste entre la estrategia política de la exfuncionaria y la plataforma de entretenimiento en la que se realizó la interacción.

Además, el intercambio llamó ampliamente la atención del público digital al cruzar la política local con el entretenimiento del reality show La Mansión VIP.