Guillermo Garza Cantú, conocido artísticamente como Memo Garza, es un cantante de música regional mexicana que alcanzó gran reconocimiento como vocalista de La Adictiva, una de las agrupaciones más importantes del género.

Posteriormente inició su propio proyecto musical, consolidándose como una de las voces representativas de la música norteña y de banda.

Con giras en México y Estados Unidos, Memo Garza ha mantenido una presencia constante en escenarios y festivales, convirtiéndose en un referente dentro de la industria del regional mexicano.

¿Quién es Guillermo Garza Cantú?

Guillermo Garza Cantú, conocido como Memo Garza, es un cantante de música regional mexicana que alcanzó reconocimiento como vocalista de importantes agrupaciones del género.

Posteriormente inició una carrera al frente de su propio proyecto musical, consolidándose como una de las voces representativas del regional mexicano gracias a sus giras, presentaciones en vivo y producción musical.

A lo largo de su carrera ha destacado por interpretar música norteña y de banda, manteniendo una presencia constante en escenarios de México y Estados Unidos.

Guillermo Garza Cantú, Memo Garza, el exvocalista de La Adictiva. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Guillermo Garza Cantú?

Hasta el momento, no existe información pública verificable que confirme la fecha de nacimiento o la edad de Guillermo Garza Cantú.

¿Guillermo Garza Cantú tiene pareja?

No hay información pública confirmada sobre la situación sentimental de Memo Garza.

¿Qué signo zodiacal es Guillermo Garza Cantú?

Debido a que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal con certeza.

¿Guillermo Garza Cantú tiene hijos?

No existen registros públicos o fuentes verificables que indiquen si Memo Garza tiene hijos.

¿Qué estudió Guillermo Garza Cantú?

Las fuentes públicas disponibles no documentan información sobre estudios universitarios, licenciaturas, posgrados o diplomados de Guillermo Garza Cantú.

¿En qué ha trabajado Guillermo Garza Cantú?

Memo Garza ha desarrollado su carrera profesional dentro de la industria de la música regional mexicana, desempeñándose principalmente como cantante y vocalista de La Adictiva.