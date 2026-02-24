Tainy es un productor musical y compositor puertorriqueño considerado uno de los artífices del sonido urbano latino contemporáneo. Si quieres conocer más sobre su vida, sigue leyendo.

¿Quién es Tainy?

Marco Efraín Masís Fernández, alias Tainy, es un productor musical, compositor e ingeniero de sonido puertorriqueño, nacido y criado en San Juan. Entró al mundo de la música urbana trabajando con el legendario dúo Luny Tunes y desde adolescente ha producido canciones claves para artistas como Bad Bunny, J Balvin, Wisin & Yandel y muchos otros, contribuyendo a la evolución del reguetón y el pop latino moderno.

¿Qué edad tiene Tainy?

Tainy nació el 9 de agosto de 1989 en San Juan, Puerto Rico, por lo que actualmente tiene 36 años.

¿Tainy tiene esposa?

Tainy no está casado; sin embargo, desde hace mucho tiempo mantiene una relación con la diseñadora Yasiria Ayala.

Tainy, famoso productor y compositor de Puerto Rico (FB: Tainy)

¿Qué signo zodiacal es Tainy?

Al haber nacido el 9 de agosto, Tainy es Leo, signo que se caracteriza por ser líder, enérgico y seguro.

¿Tainy tiene hijos?

Sí, en el 2025 Tainy y Yasiria le dieron la bienvenida a su primer hijo.

¿Qué estudió Tainy?

No hay información sobre si Tainy tiene estudios, pues su vida se ha centrado en su carrera como productor.

¿En qué ha trabajado Tainy?

Tainy comenzó en la música a muy temprana edad trabajando con Luny Tunes y contribuyendo a proyectos como Mas Flow 2, lo que lo posicionó rápidamente en la escena del reguetón.

Ha producido o coescrito éxitos globales para artistas internacionales.

En 2020 lanzó su EP debut, Neon16 Tape: The Kids That Grew Up on Reggaeton, con colaboraciones de distintos artistas. Además, es cofundador del sello y colectivo Neon16, enfocado en incubar nuevos talentos dentro de la música urbana.

Su trabajo incluye producción en álbumes y sencillos nominados y ganadores de premios, incluidos Grammy y Latin Grammy, además de reconocimientos de la industria musical global.