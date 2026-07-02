Saúl Hernández es un músico, compositor y cantante mexicano, reconocido por ser la voz principal de Caifanes y por liderar posteriormente Jaguares, dos de las agrupaciones más importantes del rock en español.

El artista llamó la atención al asistir al partido México vs Ecuador de la Copa Mundial de la FIFA. Tras el encuentro, compartió en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento por la invitación que recibió del futbolista César Huerta, conocido como el “Chino” Huerta.

¿Quién es Saúl Hernández?

Saúl Alfonso Hernández Estrada nació en la Ciudad de México y es uno de los máximos exponentes del rock mexicano.

Inició su carrera musical con proyectos como Deimos y Las Insólitas Imágenes de Aurora, hasta que en 1987 fundó Caifanes, grupo que revolucionó la escena del rock en español con discos convertidos en clásicos.

Tras la salida del guitarrista Alejandro Marcovich y la pérdida de los derechos del nombre Caifanes, Hernández y el baterista Alfonso André crearon Jaguares, proyecto con el que mantuvieron vigente su propuesta musical.

Durante esa etapa enfrentó diversos problemas de salud debido a pólipos en las cuerdas vocales, por los que fue sometido a varias cirugías. Aunque su voz cambió de manera permanente, logró continuar con éxito su carrera artística.

Saúl Hernández, vocalista de Caifanes y Jaguares. (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Saúl Hernández?

Saúl Hernández tiene 62 años. Nació el 15 de enero de 1964 en la Ciudad de México.

¿Saúl Hernández tiene pareja?

Sí. Saúl Hernández está casado con Julia Adams, de origen neerlandés.

¿Qué signo zodiacal es Saúl Hernández?

Al haber nacido el 15 de enero, su signo zodiacal es Capricornio, perteneciente al elemento tierra. Tradicionalmente, este signo se relaciona con la disciplina, la perseverancia y el sentido práctico.

¿Saúl Hernández tiene hijos?

Sí. Saúl Hernández y Julia Adams tienen dos hijos, quienes incluso lo acompañaron al partido entre México y Ecuador durante el Mundial de 2026.

¿Qué estudió Saúl Hernández?

Saúl Hernández no cursó estudios universitarios. Abandonó la escuela a los 15 años para dedicarse por completo a la música, decisión que marcó el inicio de una de las carreras más importantes del rock en español.

¿En qué ha trabajado Saúl Hernández?

Saúl Hernández es ampliamente reconocido como cantante, compositor y líder de Caifanes, además de encabezar Jaguares y desarrollar una carrera como solista. A lo largo de más de cuatro décadas ha sido una de las figuras más representativas del rock mexicano.