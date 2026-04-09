El festival de música Pulso GNP 2026 ya ha revelado su cartel de conciertos que promete, pues lo encabeza el intérprete británico Robbie Williams y la banda mexicana Caifanes.

Además de una serie de artistas y bandas del rock, indie, punk, R&B, folk, entre otros géneros en lo internacional y nacional en el cartel del Pulso GNP 2026.

Este es el cartel de Pulso GNP 2026 con Robbie Williams y Caifanes

Robbie Williams y Caifanes serán quienes encabecen el cartel del festival de música Pulso GNP 2026, lo que hace que desde ya los fans tengan grandes expectativas sobre esta edición.

Pues además de los conciertos de Robbie Williams y Caifanes en Pulso GNP 2026, el cartel del festival de música se completa con:

Bruses

Deorro

DLD

Electrify

Fobia

José Madero

Kevin Kaarl

Kevis & Maykky

La Texana

La Gusana Ciega

Los Claxons

Malcriada

NSQK

Orqueska

Travis

Pulso GNP 2026 (Pulso GNP )

¿Cuándo y dónde es el festival Pulso GNP 2026?

Pulso GNP 2026 ya tiene su fecha confirmada para suceder el próximo sábado 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro, Querétaro

El Autódromo de Querétaro es el recinto ubicado en la carretera Antiguo Camino a México Km 1.900, Cumbres de Conín, en el municipio de El Marqués, en Santiago de Querétaro.

Si vas al Festival Pulso GNP 2026 desde la CDMX, la mejor vía será tomar la Autopista México - Querétaro.