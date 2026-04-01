Sabo Romo, bajista y compositor mexicano ex integrante de Caifanes da de qué hablar tras declarar que pedirá la eutanasia.

Pero ¿quién es Sabo Romo? Esto es lo que sabemos del bajista y compositor mexicano ex integrante de Caifanes

¿Quién es Sabo Romo, bajista y compositor mexicano ex integrante de Caifanes?

Salvador Romo López Guerrero mejor conocido como Sabo Romo es un músico, compositor y productor mexicano de rock que nació el 12 de marzo de 1963.

Sabo Romo es conocido principalmente como ex integrante de la icónica banda de rock mexicana Caifanes.

Sabo Romo, bajista de Caifanes (Agencia México)

¿Qué edad tiene Sabo Romo?

Sabo Romo, bajista y compositor mexicano ex integrante de Caifanes tiene 63 años de edad.

¿Quién es la pareja de Sabo Romo?

Sabo Romo no está casado, ni tiene pareja actualmente.

¿De qué signo zodiacal es Sabo Romo?

Sabo Romo pertenece al signo zodiacal de Piscis

¿Cuántos hijos tiene Sabo Romo?

El bajista y compositor mexicano ex integrante de Caifanes, Sabo Romo no tiene hijos.

¿Qué estudió Sabo Romo, bajista y compositor mexicano ex integrante de Caifanes?

Sabo Romo, bajista y compositor mexicano ex integrante de Caifanes no tiene estudios sobre música, pues el desarrollo de su talento ha sido de manera empírica.

¿En qué ha trabajado Sabo Romo?

Sabo Romo tiene una larga carrera en la música, principalmente en el rock en español como fundador de la banda Caifanes, así como integrante de proyectos como Jaguares y Rock en tu Idioma.

Además de que Sabo Romo también es compositor, arreglista, músico de sesión y productor, lo que lo ha llevado a trabajar con:

Aleks Syntek, de 56 años

Benny Ibarra, de 55 años

Ely Guerra, de 54 años

Moenia

Tania Libertad, de 73 años