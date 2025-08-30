Kenny y los Eléctricos se defienden de las acusaciones de Sabo Romo y lo llaman “ardido” por no invitarla a Rock en tu idioma.

Sabo Romo -de 62 años de edad- aseguró que Kenny y los Eléctricos no estaría en Rock en tu idioma porque era muy grosera.

Kenny y los Eléctricos arremete contra Sabo Romo por llamarla “grosera”

Sabo Romo acusó a Kenny Avilés -de 71 años de edad- de maltratar a varios músicos que participan en Rock en tu idioma.

Kenny y los Eléctricos no se quedó callada y tachó a Sabo Romo de “ardido”.

“Como está ardido, yo creo que ardido con la vida misma, por eso le ha ido tal mal físicamente y no acepta que yo soy una de las cantante ochentenas” Kenny y los Eléctricos

La cantante aseguró que a Sabo Romo le cuesta aceptar que ella es una de las rockeras más destacadas de los ochentas .

Incluso, Kenny y los Eléctricos cree que a Sabo Romo le ha “ido mal en la vida” por ardido.

Por si fuera poco, Kenny y los Eléctricos llamó a Sabo Romo misógino por no aceptar su talento.

La cantante dio a entender que la pelea con Sabo Romo inició porque exhibió su misoginia y que tal vez “no le gustaban las mujeres”.

“Es un misógino, porque a lo mejor no le gustan las mujeres, pero no dije una mentira, dije una verdad secreta” Kenny y los Eléctricos

Kenny Avilés aseguró que ella podía ser grosera, pero más inteligente y le hizo una señal con el dedo a Sabo Romo.

Kenny y los eléctricos (Instagram/@kennyyloselectricos)

Kenny y los Eléctricos no piensa reconciliarse con Sabo Romo

Sabo Romo fue contundente, no volverá a trabajar con Kenny y los Eléctricos, pero ella tampoco quiere saber nada de él.

“Me vale madres y más ahora que se va a retirar”, dijo con firmeza la vocalista de Kenny y los Eléctricos.

Sabo Romo se despedirá de Rock en tu idioma con un último concierto en el Auditorio Nacional programado para el 10 de septiembre.

Mientras que Kenny y los Eléctricos celebrará sus 45 años de trayectoria en el rock en el Foro Puebla el próximo 1 de noviembre.