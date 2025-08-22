Sabo Romo -de 62 años de edad- asegura que Kenny y los Eléctricos quedó fuera de Rock en tu idioma porque la cantante fue muy “grosera”.

Después de 10 años de Rock en tu idioma, Sabo Romo se despide del proyecto con un último concierto el 10 de septiembre en Auditorio Nacional.

Kenny y los eléctricos no estarán en Rock en tu idioma por “insoportable”

Rock en tu idioma reunirá a grupos y cantantes destacados del género en español, pero Kenny y los eléctricos ya no fue invitada, así lo reveló Sabo Romo.

En entrevista con De Primera Mano, Sabo Romo contó que Kenny Avilés -de 71 años de edad- tuvo actitudes muy groseras.

“Es importante que se sepa que Kenny no es la gran artista que cree ser (...) Mi querida Kenny fuiste muy grosera, muy grosera con una parte del proyecto” Sabo Romo

Sabo Romo reveló que Kenny Avilés fue muy grosera con su equipo y colegas, por lo que no fue invitada.

Incluso, el bajista manifestó que Kenny y los eléctricos no es la “gran artista” que presume .

Así como dijo que sentirse la “madre del rock” no le da derecho a no respetar el trabajo de los demás.

“Me parece que, aunque te sientas la madre del rock, eso no te da ningún derecho de ofender a nadie” Sabo Ramo

Sabo Ramo reveló que durante uno de los aniversarios de Kenny y los eléctricos, la cantante fue muy grosera con el músico Arturo Ybarra, guitarrista de Rostros Ocultos.

Sabo Romo (Agencia México)

Kenny y los eléctricos trató mal a cuatro músicos legendarios del rock

Sabo Romo explicó que Kenny y los eléctricos ha recibido respeto y arreglos musicales de grandes artistas, a quienes faltó el respeto.

El músico narró que además de agredirlo a él y a Arturo Ybarra, también fue grosera con Humberto Calderón y Sergio Santa Cruz.

“Lo único que hemos hecho a lo largo de los últimos 40 años es proveerla de música increíble, de arreglos increíbles, de dirección artística increíble” Sabo Romo

Por último, Sabo Romo llamó “boca floja” a Kenny Avilés y cuenta que lo llamó misógino por no incluirla en el último concierto de Rock en tu idioma.

Hasta el momento, Kenny y los eléctricos no ha dado réplica a los comentarios de Sabo Romo sobre Rock en tu idioma.