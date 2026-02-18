Ramón Ayala es un reconocido acordeonista y composotor con una fuerte presencia musical en México y Estados Unidos.

En febrero de 2026 se vio envuelto en una demanda interpuesta por un extrabajador de la banda Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte.

¿Quién es Ramón Ayala?

Ramón Covarrubias Garza es un músico, cantante y compositor mexicano. En la industria es apodado como el “rey del acordeón” o el “rey del bajo quinto”.

Su primer acordeón fue un regalo de su padre, dando inicio a su camino en la música norteña y regional mexicana.

Ramón Ayala (Agencia México.)

¿Cuántos años tiene Ramón Ayala?

Ramón Ayala nació el 8 de diciembre de 1945 en Monterrey. Actualmente tiene 80 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ramón Ayala?

Ramón Ayala está casado con una mujer identificada como Linda Ayala.

Ramón Ayala y esposa (Instagram | @iamramonayala)

¿Qué signo zodiacal es Ramón Ayala?

Ramón Ayala nació bajo el signo de Sagitario.

¿Quiénes son los hijos de Ramón Ayala?

Ramón ayala es padre de dos hijos:

Ramón Ayala JR., cantante estadounidense

Yesenia Ayala

¿Qué estudió Ramón Ayala?

Hasta donde se sabe, Ramón Ayala concluyó hasta el segundo año de educación básica.

¿En qué ha trabajado Ramón Ayala?

Ramón Ayala se ha dedicado a la música como cantante y con el acordeón como su principal instrumento.

A lo largo de su trayectoria ha sido parte de grupos como Los Relámpagos del Norte y Los Bravos del Norte.

Ramón Ayala (Instagram | Ramón Ayala)

Ramón Ayala es demandado junto a su hijo por presunto abuso sexual

El 17 de febrero de 2026 se interpuso una demanda en el Tribunal Estatal del Condado de Hidalgo, Texas, contra Ramón Ayala y su hijo Ramón Ayala Jr.

El demandante, identificado como John Doe en documentos judiciales, es un exempleado de la banda Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte.

La denuncia señala comportamientos de carácter sexual, especialmente en contra de Ayala Jr., quien era el encargado del personal de la agrupación.

John Doe empezó a trabajar en la banda desde septiembre de 2024.

De acuerdo con la demanda, los hechos habrían tenido lugar durante las giras de la agrupación.

Entre los detalles se describen exposición de partes íntimas y contacto físico no consensuado.