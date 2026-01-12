Médico de una clínica Salud Digna en Chihuahua fue detenido tras denuncia de un joven de 19 años que señaló haber sido agredido sexualmente durante un examen médico.

No obstante, a pocos días de su detención fue ordenada su liberación por la jueza Alicia de la Rosa Almanza, quien determinó que la captura se realizó fuera de los protocolos establecidos .

Fiscalía apelará la liberación del agresor sexual de Salud Digna

El médico que cometió la agresión fue identificado como Fabían Alonso B. G y arrestado el martes 6 de enero.

Durante una audiencia de control celebrada el jueves 8 de enero fue que la jueza ordenó su liberación inmediata.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se interpuso una apelación contra la resolución judicial que ordenó la liberación del agresor.

Entre sus alegatos sostuvieron que cuentan con elementos que sostienen la legalidad de la investigación, así como el el actuar de los agentes que llevaron a cabo la detención.

Continúa investigación contra médico de Salud Digna pese a su liberación

La jueza precisó que la liberación de Fabián Alonso B. G. obedece estrictamente a aspectos procesales.

Lo anterior quiere decir que el haberse ordenado su libertad no es sinónimo de que el imputado hay sido exonerado del caso por abuso sexual.

En este sentido la Fiscalía aclaró que la carpeta de investigación está abierta y que continuarán las investigaciones correspondientes: