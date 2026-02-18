Una demanda fue presentada contra integrantes de la banda Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte en el Tribunal Estatal del Condado de Hidalgo, en Texas.

Ramón Ayala -de 80 años de edad- es uno de los demandados, pero la mayoría de las acusaciones recaen en su hijo de 56 años, Ramón Ayala Jr., quien era el encargado de contratar y supervisar al personal de la banda.

En la querella se acusa a integrantes de la agrupación de presunta agresión sexual.

Ramón Ayala e hijo todavía no se pronuncian abiertamente por demanda en su contra

En documentos judiciales se identificó al demandante bajo el nombre de John Doe, quien trabajó en Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte desde septiembre de 2024.

Las conductas que se describen en la demanda son de carácter sexual, mismas que habrían tenido lugar al interior de los autobuses donde la banda salía de gira.

Ramón Ayala, músico.

De acuerdo con el escrito, se mencionan exposiciones de partes íntimas, así como contacto físico no consentido en repetidas ocasiones.

La demanda será llevada por The Buzbee Law Firm, despacho de abogados con experiencia en casos de agresión y abuso sexual.

El equipo legal de John Doe, encabezado por los abogados Tony Buzbee y Crystal Del Toro, calificaron los hechos denunciados como “atroces e indignantes”

Del mismo modo, señalaron que están dispuestos allegar hasta las últimas consecuencias legales en la demnada contra Ramón Ayala e hijo.

Por su parte, ambos músicos no se han pronunciado abiertamente de las acusaciones en su contra.

Hasta el momento se desconoce si hay una fecha de audiencia inicial o si Ramóin Ayala y Ramón Ayala Jr. deberán presentarse ante el tribunal en próximos días o semanas.