Chelo Ramírez es el cantante colombiano que pretende a Ángela Aguilar y le escribió una canción para llamar su atención.

A dos años de lanzar la canción ‘Pa hacerme viral’, Chelo Ramírez confesó que la canción fue inspirada por Ángela Aguilar y es una declaración de amor.

¿Quién es Chelo Ramírez? El cantante que pretenden a Ángela Aguilar

Chelo Ramírez es un cantante originario de Colombia, conocido por su incursión en la música regional mexicana.

En febrero de 2026, Chelo Ramírez se volvió viral tras confesar que está enamorado de Ángela Aguilar.

Chelo Ramírez (Instagram/@cheloramirezmusic)

¿Qué edad tiene Chelo Ramírez?

Chelo Ramírez nació el 27 de abril de 1995; tiene 30 años de edad.

¿Quién es la esposa de Chelo Ramírez?

Chelo Ramírez no está casado.

¿Qué signos zodiacal es Chelo Ramírez?

Chelo Ramírez es Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Chelo Ramírez?

Se desconoce si chelo Ramírez tiene hijos.

¿Qué estudió Chelo Ramírez?

No se tiene información sobre la escolaridad de Chelo Ramírez.

¿En qué ha trabajado Chelo Ramírez?

El camino de Chelos Ramírez inició su carrera musical tocando el acordeón para vallenato.

Chelo Ramírez exploró diverso géneros musicales como el urbano, pero el regional mexicano siempre fue su objetivo, según contó en Bandamax en 2021.

El cantante ha tenido éxito con canciones como “Suerte” y “Por esta que no”; en 2023 grabó su álbum Echale.

Chelo Ramírez le declara su amor a Ángela Aguilar con una canción

Durante una entrevista con el programa ¡Siéntese quien pueda!, Chelo Ramírez confesó que admiraba y estaba sorprendido por el talento y belleza de Ángela Aguilar.

Chelo Ramírez confesó que le escribió una canción a Ángela Aguilar, con la intención de que se volviera viral y lo conociera.

La canción se llama Pa hacerme viral y fue lanzada en 2023.

El cantante llenó de halagos a Ángela Aguilar y espera conocerla para expresarle su admiración, pues la considera una “mujer muy bella”.

Chelo Ramírez sabe que Ángela Aguilar es casada y respeta su compromiso; aún así, quiere cortejar a la cantante.

Pa hacerme viral es una melodía que habla del deseo de volverse famosos, con la intención de conocer a una mujer famosa, en este caso, Ángela Aguilar.