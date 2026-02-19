Alejandro Ojeda Jr. es un cantante de música regional mexicana y vocalista del Grupo Codificado, conocido por su participación en eventos y por ser hijo del ex vocalista de Banda El Recodo, Alejandro Ojeda. Si quieres conocer más sobre su vida, continúa leyendo.

¿Quién es Alejandro Ojeda Jr.?

Alejandro Ojeda Jr. es un cantante y músico regional mexicano que se desempeña como vocalista de Grupo Codificado. Forma parte de la nueva generación de artistas dentro del género regional.

Además de su carrera musical, se prepara en estudios relacionados con la aviación. Ganó atención nacional en 2026 al ser detenido temporalmente durante el Carnaval de Mazatlán por interpretar narcocorridos y posteriormente ser liberado tras pagar una multa administrativa.

¿Qué edad tiene Alejandro Ojeda Jr.?

Alejandro Ojeda Jr. nació el 18 de mayo del 2025 en Mazatlán, Sinaloa, por lo que actualmente tiene 25 años.

¿Alejandro Ojeda Jr. tiene esposa?

Alejandro Ojeda Jr. mantiene una relación con Valeria Picos, con quien ha compartido diversas fotografías en redes sociales.

Alejandro Ojeda Jr., vocalista de Grupo Codificado (Ig: @elojedajr)

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Ojeda Jr.?

Al haber nacido el 18 de mayo, Alejandro Ojeda Jr. es Tauro, signo que se caracteriza por ser decidido, constante y estable.

¿Alejandro Ojeda Jr. tiene hijos?

No, Alejandro Ojeda Jr. no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como cantante.

¿Qué estudió Alejandro Ojeda Jr.?

Alejandro Ojeda Jr. se encuentra estudiando para ser piloto de aviación, profesión muy diferente a su carrera como cantante.

¿En qué ha trabajado Alejandro Ojeda Jr.?

Alejandro Ojeda Jr. se ha dedicado por completo a su carrera como cantante, siendo vocalista de Grupo Codificado, una agrupación de regional mexicano.