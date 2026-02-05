Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy, conocido mundialmente como Enrique Bunbury, es una de las figuras más influyentes del rock en español. Con una carrera que suma más de cuatro décadas, se ha consolidado como una referencia generacional indiscutible tanto en España como en toda América Latina.

En 2022, el cantante encendió las alarmas al anunciar su retirada temporal de los escenarios debido a graves problemas de salud en su voz. Sin embargo, tras una exitosa recuperación, en 2025 retomó su camino con el “Huracán Ambulante Tour”.

En este 2026, el músico se encuentra presentando su nueva gira “Mutaciones Tour 2026”, demostrando que su energía sigue intacta.

¿Quién es Enrique Bunbury?

Enrique Bunbury alcanzó el estrellato mundial como el líder y vocalista de Héroes del Silencio, banda formada en 1984 junto a Juan Valdivia, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu.

El grupo se volvió un fenómeno gracias a sus letras poéticas y éxitos inolvidables como “Entre dos tierras” y “La chispa adecuada”.

Tras la separación de la banda en 1996, Bunbury inició una de las carreras como solista más camaleónicas de la industria.

Desde su debut con Radical Sonora (1997), donde exploró ritmos árabes y electrónicos, hasta álbumes clave como “Flamingos” (2002), su música ha sido una constante experimentación que incluye géneros como el blues y el rock psicodélico.

Enrique Bunbury, icono del rock en español. (@bunburyoficial/ Instagram )

¿Qué edad tiene Enrique Bunbury?

Nacido el 11 de agosto de 1967 en Zaragoza, España, Enrique Bunbury tiene 58 años de edad y se mantiene como un referente de vitalidad en el rock.

¿Quién es la pareja de Enrique Bunbury?

Tras un primer matrimonio con la periodista Nona Rubio en el año 2000, el cantante volvió a encontrar el amor con la fotógrafa Josefa Gómez (conocida profesionalmente como Jose Girl).

La pareja contrajo nupcias en 2012 en una ceremonia privada realizada en la Posada del Tepozteco, en el pueblo mágico de Tepoztlán, México.

¿Qué signo zodiacal es Enrique Bunbury?

Al haber nacido en agosto, Enrique Bunbury es Leo. Como buen signo de fuego, se caracteriza por su desbordante creatividad, energía y una personalidad teatral que domina de manera natural cualquier escenario que pisa.

¿Enrique Bunbury tiene hijos?

Sí, el cantante y Jose Girl son padres de una hija. Bunbury, quien fue padre a los 43 años, ha declarado en diversas ocasiones que la paternidad es uno de los motores más importantes de su vida actual.

¿Qué estudió Enrique Bunbury?

Aunque su vida ha sido la música, su formación académica también está ligada al arte. Enrique Bunbury cursó estudios de Bellas Artes en la Universidad de Zaragoza, formación que ha influido notablemente en la estética visual de sus discos y giras.

¿En qué ha trabajado Enrique Bunbury?

Desde los años 80, Bunbury ha trabajado incansablemente para reinventar el rock. Su trayectoria se divide en dos grandes etapas:

Época con Héroes del Silencio (1984-1996):

Grabación de discos fundamentales como Senderos de Traición y Avalancha.

Carrera como Solista (1997-Presente): Ha posicionado himnos que ya son clásicos del rock en español, tales como:

Infinito.

Lady Blue.

El club de los imposibles.

Que tengas suertecita.

Frente a frente (cover de Jeanette).

El hombre delgado que no flaqueará jamás.