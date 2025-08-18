Con Horóscopos de Durango como invitadas especiales, sigue el minuto a minuto de la semifinal de México Canta en vivo hoy 17 de agosto.

Esta es la primera semifinal de México Canta, hoy 17 de agosto, las cuales continuarán hasta el 21 de septiembre, para la gran final de este concurso que se llevará a cabo el domingo 5 de octubre.

El concurso México Canta, convocado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, recibió más de 15 mil inscripciones, ya sea como intérpretes, cantautores o compositores, en pro de la paz para cambiar la narrativa que hace apología a la violencia.

México Canta semifinal en vivo hoy 17 de agosto: Horario y dónde ver la transmisión

Llegó la primera semifinal de México Canta hoy 17 de agosto, por lo que transmitirán en vivo a partir de las 19:00 horas, con lo Horóscopos de Durango como invitadas especiales.

¿Dónde ver la semifinal de México Canta hoy 17 de agosto? Tanto la primera entrega como las subsecuentes serán emitidas en Canal 22 (22.1 de televisión abierta) o mediante YouTube.

Esto lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza quien afirmó que ya están listos para recibir a los semifinalistas e impulsar el gran talento que recibió la convocatoria de México Canta.

La conducción de la semifinal México Canta hoy 17 de agosto estará a cargo de Luisa Iglesias, Andrea Núñez y Orlando Abad, desde el Foro 1 de los Estudios Churubusco.

México Canta semifinal en vivo hoy 17 de agosto: Ellos serán parte del jurado que elegirá al primer finalista

Fue en conferencia de prensa que la secretaria de Cultura dio a conocer al jurado de la semifinal México Canta, hoy 17 de agosto, encargados de elegir al finalista de la región Este de Estados Unidos:

Regina Orozco, cantante y actriz

América Sierra, compositora sinaloense

Mónica Vélez, letrista del género pop latino

Javier Ramírez, productor musical integrante del Consejo Mexicano de la Música

Sobre México Canta y su semifinal hoy domingo 17 agosto, Mónica Vélez resaltó la importancia de construir con talento y luz como comprueba este concurso.