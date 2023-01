Mateo Palacios Corazzina, conocido artísticamente como Trueno, es el freestyler consentido de Argentina, ya que a sus 20 años de edad, su rap ha conquistado a millones.

Y es que Trueno, novio de Nicki Nicole, rapea desde los 5 años; sin embargo, su primer contacto con el freestyle fue en 2005 cuando vio la película 8 Mile, protagonizada por Eminem, de actualmente 50 años de edad.

Atraído por esta disciplina, Trueno se propuso rapear en las ligas grandes por lo que siete años después concursó en el Red Bull Regional de Buenos Aires, pero perdió la batalla.

Aunque se desanimó un poco, esto sirvió para que el muchacho se obligara a regresar a las tarimas y en el 2016, a a sus 14 años ganara su primera batalla de freestyle, se coronó el campeón en A Cara de Perro Zoo Juniors.

“Siempre me importó lo que digan de mí. Decían que estaba sobrevalorado porque era chiquito o porque mi viejo era rapero y yo pensaba ¿qué hice mal? Me costó, pero ahora entiendo que no puedo detenerme en eso”, declaró mientras saboreaba su triunfo.

Entre victorias y derrotas en batallas nacionales e internacionales que prometían éxito y fama, Trueno siguió conquistando oídos con su rap de estilo muy peculiar por lo que no fue una sorpresa que se convirtiera en el campeón de la FMS Argentina.

Trueno, un fenomeno mundial

Campeón de grandes competencias como la de A Cara de Perro Zoo Juniors, Trueno lanzó su primer disco en 2017 bajo el sello discográfico Neuen, material discográfico cuya carta de presentación fue el rema “K.I.N.G”.

No obstante, las lesiones BZRP Freestyle Sessions #6 y BZRP Music Sessions #16 son sus éxitos más sonados.

Aunque muchas personas dan por hecho que la gran influencia de Trueno es Eminem, lo cierto es que al rapero lo atrae más el estilo de Daddy Yankee, de 45 años de edad.

Pero tampoco es el rapero puertorriqueño su fuente de inspiración, el título lo tiene Pedro Palacios, papá de Trueno, quien a temprana edad lo inició en el rap.