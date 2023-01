Un video viral en TikTok captó a la rapera Nicki Nicole mientras rompía en llanto durante un concierto ofrecido hace unos días en Argentina.

¿El rapero Trueno, su novio, es el motivo de sus lágrimas?, se preguntan los fans de Nicki Nicole, quienes se han mostrado preocupados por la pareja y su posible ruptura.

Y es que, ya son varias semanas las que Nicki Nicole, de 22 años; y Trueno, de 20, no aparecen juntos ni se promocionan mutuamente en redes sociales, como solían hacerlo.

Trueno y Nicki Nicole (Nicki Nicole Twitter @Nicki_Nicole19)

Nicki Nicole llora al interpretar la canción ‘Toa la vida’

El pasado fin de semana, Nicki Nicole ofreció un concierto gratuito en la ciudad de Mar de Plata, ubicada al sudeste de la capital argentina.

La presentación de Nicki Nicole fue todo un éxito, pues lució a reventar. Sin embargo, la rapera no pudo contener el llanto cuando le llegó el momento de interpretar la canción ‘Toa la vida´, que habla de una ruptura amorosa.

En el video que se ha viralizado en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter, se puede ver a Nicki Nicole haciendo un gran esfuerzo por contener la emoción y cantar como se debe su tema.

Nicki Nicole en concierto (@nicki.nicole)

Sin embargo, cuando llega el turno de cantar “baby, I’m sorry por no ser lo que busca; me hubiera encantao que conmigo te luzca’, Nicki Nicole ya no puede contenerse y se cubre el rostro para evitar que noten su tristeza.

El sentimiento parece ser tan fuerte que, quizá temiendo romper en llanto, Nicki Nicole le da la espalda a su público, por un instante, para después retomar la canción con dificultad.

¿Nicki Nicole y Trueno ya no son novios?

El video viral de Nicki Nicole ha intensificado los rumores de que su noviazgo con el rapero Mateo Palacios Corazzina, mejor conocido como ‘Trueno’, ha llegado a su final.

Estas versiones llevan semanas en las redes sociales, donde los fans de ambos han notado que ya no aparecen juntos ni promocionan su música mutuamente, como lo hacían antes.

Además, en noviembre pasado, cuando se llevaron a cabo los Latin Grammys 2022, tanto Nicki Nicole como Trueno desfularon por la alfombra roja, aunque lo hicieron por separado.

Pese a todas las especulaciones, ni Trueno ni Nicki Nicole han salido a confirmar o desmentir nada, además de que ambos siguen usando su anillo de compromiso.