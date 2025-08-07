Ed Sheeran- de 34 años de edad- lanzó el video oficial de su nuevo sencillo “A Little More” en Youtube con Rupert Grint de protagonista.

El cantante británico decidió volver a trabajar con el actor, luego de 14 años después de su video Lego House.

Ed Sheeran lanza su sencillo “A Little More” junto con un video en Youtube con Rupert Grint- de 36 años de edad- como protagonista.

La canción es el cuarto sencillo de su próximo y octavo álbum de estudio “Play”, que se lanzará el 12 de septiembre de 2025.

El video oficial, dirigido por Emil Nava marca el regreso de Rupert Grint, quien colaboró con Ed Sheeran en el video oficial de “Lego House” en 2011.

Este nuevo video es una secuela de “Lego House” y comienza con Rupert Grint, quien interpreta al acosador de Ed Sheeran siendo liberado de prisión.

En un intento por remediar su pasado ilegal viviendo una vida “normal”, ve a Ed Sheeran constantemente, lo que comienza a inquietarlo.

El video de Ed Sheeran con Rupert Grint se pude demostrar la buena mancuerna que existe entre ambos artistas británicos.

Ed Sheeran describió su nuevo video “A Little More” como ”totalmente loco" con tintes de blues que explora la autopreservación.

Ed Sheeran y Rupert Grint se reúnen para “A Little More”

En redes sociales, Ed Sheeran expresó su entusiasmo por reunirse con Rupert Grint, 14 años después de que el actor protagonizara el video musical “Lego House”.

Ed Sheeran confirmó que “A Little More” aparecerá en su próximo álbum Play. Señalando que cree que será la canción favorita de muchos en este proyecto, que se lanzará en septiembre.