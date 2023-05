El cantante británico Ed Sheeran gana juicio por supuesto plagio de “Thinking Out Loud”, un jurado de Manhattan determinó que no infringe los derechos de autor.

Ed Sheeran de 32 años de edad estuvo enfrentando problemas legales a causa de una demanda por las similitudes de su éxito “Thinking Out Loud” con la pieza “Let’s Get It On” de la leyenda estadounidense Marvin Gaye.

Este día se llevó a cabo el juicio de la batalla legal por los derechos de autor de la canción en un tribunal federal de Manhattan, donde Ed Sheeran lo han declarado inocente.

El nombre de Ed Sheeran acaparó toda la atención los últimos días en el mundo de la música y no por su próximo sencillo.

Si no por las acusaciones que hizo Ed Townsend, músico y productor que coescribió Let’s Get It On, donde asegura que hay similitudes en la canción “Thinking Out Loud” de Ed Sheeran.

“Thinking Out Loud” fue lanzada en el 2014 y es parte de su álbum X

Su canción ha ganado premios como:

Premio Grammy a la canción del año (2016)

MuchMusic Video Award al Artista Internacional del Año (2015)

Teen Choice Award al Mejor Sencillo de un Artista Masculino (2015)

El cantante británico Ed Sheeran ante un tribunal de Nueva York defendió su canción Thinking Out Loud” de las similitudes con la canción de Marvin Gaye “Let’s Get It On”.

Y es por eso que hoy jueves 4 de abril, el jurado de un Tribunal de Manhattan fue declarado no responsable y victorioso de la batalla legal en la que fue juzgado por las similitudes de su éxito “Thinking Out Loud”.

El veredicto que lo absolvió de la infracción de derechos de autor se produjo después de unas pocas horas de deliberación el jueves, poniendo fin a un juicio que duró poco menos de dos semanas.

Un jurado en Manhattan determinó este jueves que el famoso tema de Ed Sheeran no infringió los derechos de autor de la canción clásica del productor estadounidense de soul.

A pesar que la familia de Ed Townsend había solicitado un castigo monetario de varios millones de dólares, esto no va a ocurrir ya que el tribunal declaró que Ed Sheeran no copió elementos de la canción.

Ante esto, Ed Sheeran declaró en el juicio que, si hubiera copiado “Let’s Get It On”:

“Habría sido un idiota por pararse en el escenario frente a 20 mil personas”. Ed Sheeran

Para finalizar Ed Sheeran comentó que su canción fue co-escrita con Amy Wadge de 47 años de edad, una cantante y compositora inglesa.

Ed Sheeran se inspiró en la muerte de un abuelo, por lo que se refiere a encontrar el amor en la vejez.

Ed Sheeran dio sus primeras palabras después de ganar juicio contra Ed Townsend

La prensa estadounidense estaba esperando afuera del tribunal al cantante británico Ed Sheeran para dar sus primeras impresiones del juicio contra el heredero Ed Townsend.

Al cabo de unos minutos Ed Sheeran habló con la prensa y comentó lo siguiente:

“Obviamente estoy muy contento con el resultado del caso, y parece que no tendré que retirarme de mi trabajo diario después de todo”. Ed Sheeran

Cabe destacar que el músico había comentado que iba a dejar la música, si perdía la demanda por plagio, ya que consideraba que las acusaciones contra él eran “insultantes”.

Por último Ed Sheeran aseguro que se siente frustrado por las acusaciones sin fundamento que pueden llegar a los tribunales.

“Pero al mismo tiempo, estoy absolutamente frustrado de que afirmaciones sin fundamento como esta puedan llegar a los tribunales… Si el jurado hubiera decidido este asunto de otra manera, también podríamos despedirnos de la libertad creativa de los compositores”. Ed Sheeran