El éxito de los HEAT Latin Music Awards 2026 en Jalisco abrió la puerta para que Puerto Vallarta se consolide como sede permanente de una de las ceremonias más importantes de la música latina.

Díganle a Puerto Vallarta que lo queremos, que estamos felices de estar aquí y que nos queremos quedar aquí Diana Montes, directora y fundadora de los Premios Heat

Diana Montes, directora y fundadora de los Premios Heat (Prensa HEAT)

Tras una edición que rompió récords de audiencia y reunió a artistas de toda la región, organizadores y autoridades locales ya trabajan para asegurar el regreso de los Premios HEAT en 2027.

La buena respuesta del público, la infraestructura turística y la alianza con el Gobierno de Jalisco han fortalecido la posibilidad de que la premiación continúe realizándose en territorio mexicano.

Premios HEAT en Jalisco no es un evento aislado, sino un punto de partida

Tras el éxito sin precedentes de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco, la continuidad de la gala en el Pacífico mexicano para 2027 se ha convertido en el tema central entre organizadores y autoridades.

La cálida recepción del público en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y los récords de audiencia televisiva sentaron las bases para consolidar una alianza a largo plazo entre la plataforma musical y el estado.

Diana Montes, fundadora y directora general de los Premios HEAT, expresó abiertamente su entusiasmo por dar continuidad al proyecto en el destino, asegurando que el equipo desea quedarse en Puerto Vallarta y que la sinergia con el gobierno local dará pie a múltiples ediciones en los próximos años.

En ese sentido, Diana Montes enfatizó la gran mancuerna lograda con la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y el valor estratégico del liderazgo femenino para impulsar el desarrollo cultural.

Por su parte, Lorena Martínez, titular de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, confirmó la meta institucional de traer de vuelta la premiación el próximo año.

Ha sido una semana maravillosa y por supuesto que nos gustaría que pudiéramos tener más. Lorena Martínez, directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco

Lorena Martínez destacó que Puerto Vallarta posee una conectividad aérea de primer nivel y la infraestructura necesaria para albergarlos de manera continua, cumpliendo el objetivo de descentralizar los grandes espectáculos internacionales en Jalisco.

Puerto Vallarta es un puerto internacional que lo tiene todo. Tenemos un aeropuerto maravilloso y este centro de convenciones que puede recibir cualquier cantidad de eventos y es precisamente lo que estamos haciendo desde la Agencia Estatal de Entretenimiento del Estado Lorena Martínez, directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco

Diana Montes y Lorena Martínez coincidieron en que esta primera entrega en suelo mexicano no es un evento aislado, sino el punto de partida para afianzar a la región como la sede indiscutible de los Premios HEAT en los años venideros.