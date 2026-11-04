El rapero estadounidense Kanye West sorprende confirmando su regreso a México en 2027 con único concierto en el Estadio Banorte de la CDMX.

Concierto de Kanye West en el Estadio Banorte que tiene como fecha el próximo viernes 19 de marzo del 2027 como parte de la gira “The Greatest Show on Earth” / “Ye Live in Mexico”.

Por ahora, tanto fecha de preventas y precio de boletos para el concierto de Kanye West en México 2027 no se ha revelado, te estaremos actualizando; sin embargo, ya hay registro para obtener tus boletos.

Kanye West en México 2027: fecha y cómo conseguir boletos para Estadio Banorte (Kanye West)

Paso a paso para conseguir boletos para el concierto de Kanye West en México 2027

Pese a que no se ha revelado fecha de preventa, precios y boletera para los boletos de Kanye West en México 2027, ya hay preregistro oficial abierto.

Y para que no te quedes sin boletos para el concierto de Kanye West en México 2027, te traemos este paso a paso se manera sencilla:

Accede al sitio web oficial YeMexicoCity.com

Ingresar tu nombre completo

Ingresa correo electrónico

Ingresa número de teléfono

Ingresa la ciudad o estado de residencia

Enviar

Tras estos paso a paso, deberás recibir un correo para luego confirmación de tu preregistro oficial.

Pese a preregistro, debes tener en cuenta que esto no garantiza la compra del boleto para el concierto de Kanye West en México 2027, pero sí un exceso a la lista de fans de prioridad.