El maratón de las tres películas de El Conjuro en Cinépolis ya tiene fecha oficial para ver en agosto de 2025.
Aquí te decimos el precio de boletos, fechas y películas para ver antes del estreno de El Conjuro 4: Los últimos ritos.
Precio de boletos, fechas y películas en el maratón de El Conjuro en Cinépolis
El maratón de El Conjuro en Cinépolis fue anunciado de manera oficial a través de cuentas oficiales en redes sociales.
La trilogía de películas de El Conjuro para ver antes del estreno de El conjuro 4: Los últimos ritos llegará a Cinépolis el sábado 30 de agosto de 2025.
El boleto incluye la entrada para las 3 películas que conforman la saga de terror de los Warren:
- El Conjuro
- El Conjuro 2: El Caso Enfield
- El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo
El precio por persona del boleto dependerá del Cinépolis al que se asista, pues el maratón solo se proyectará en:
- Cinépolis Forum Buenavista
- Cinépolis Guadalajara: 150 pesos mexicanos
- Cinépolis Galerías Monterrey
El maratón de El Conjuro en Cinépolis iniciará a las 3:00 p.m. y durará alrededor de 6 horas.
Tendrá pequeños intermedios entre cada proyección y una “sorpresa que no te dejará dormir”.
¿Cuándo se estrena El Conjuro 4: Los últimos ritos?
Warner Bros. compartió el primer tráiler de El Conjuro 4: Los últimos ritos junto a su fecha de estreno en cines: El jueves 4 de septiembre del 2025.
El Conjuro 4: Los últimos ritos se basa en el caso real de la familia Smurl, ocurrido en 1986, en West Pittston, Pensilvania.
Y se ubica 5 años después de los eventos de El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo.
El cierre de la saga de terror, de acuerdo con el co-escritor, James Wan y la actriz Vera Farmiga, se busca que esté a la altura de las tres anteriores entregas.