El maratón de las tres películas de El Conjuro en Cinépolis ya tiene fecha oficial para ver en agosto de 2025.

Aquí te decimos el precio de boletos, fechas y películas para ver antes del estreno de El Conjuro 4: Los últimos ritos.

Precio de boletos, fechas y películas en el maratón de El Conjuro en Cinépolis

El maratón de El Conjuro en Cinépolis fue anunciado de manera oficial a través de cuentas oficiales en redes sociales.

La trilogía de películas de El Conjuro para ver antes del estreno de El conjuro 4: Los últimos ritos llegará a Cinépolis el sábado 30 de agosto de 2025.

El Conjuro 4: Últimos Ritos (Warner Bros. )

El boleto incluye la entrada para las 3 películas que conforman la saga de terror de los Warren:

El Conjuro El Conjuro 2: El Caso Enfield El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo

El precio por persona del boleto dependerá del Cinépolis al que se asista, pues el maratón solo se proyectará en:

Cinépolis Forum Buenavista

Cinépolis Guadalajara: 150 pesos mexicanos

Cinépolis Galerías Monterrey

El maratón de El Conjuro en Cinépolis iniciará a las 3:00 p.m. y durará alrededor de 6 horas.

Tendrá pequeños intermedios entre cada proyección y una “sorpresa que no te dejará dormir”.

Maratón de El Conjuro en Cinépolis (Cinépolis 'X' @Cinepolis)

¿Cuándo se estrena El Conjuro 4: Los últimos ritos?

Warner Bros. compartió el primer tráiler de El Conjuro 4: Los últimos ritos junto a su fecha de estreno en cines: El jueves 4 de septiembre del 2025.

El Conjuro 4: Los últimos ritos se basa en el caso real de la familia Smurl, ocurrido en 1986, en West Pittston, Pensilvania.

Y se ubica 5 años después de los eventos de El Conjuro 3 : El diablo me obligó a hacerlo.

El cierre de la saga de terror, de acuerdo con el co-escritor, James Wan y la actriz Vera Farmiga, se busca que esté a la altura de las tres anteriores entregas.