La rapera española de 46 años de edad, María Rodríguez Garrido mejor conocida como Mala Rodríguez tenía previsto un concierto en el Foro Cultural Hilvana para el 16 de noviembre; sin embargo, tuvo que cancelarlo.

Cancelación del concierto de Mala Rodríguez del 16 de noviembre debido a problemas de salud de la española, aunque no se especificó de qué padece.

“Por motivos de salud de Mala, no será posible llevar a cabo el concierto programado para este domingo 16 de noviembre”. Foro Cultural Hilvana

Por su parte, la española Mala Rodríguez en un historia en su perfil de Instagram agradeció la comprensión del público, así como los buenos deseos para su pronta recuperación.

La Mala Rodríguez (@malarodriguez/Instagram)

Concierto de Mala Rodríguez en el Foro Cultural Hilvana con nueva fecha para enero 2026

Tras no poder presentar el 16 de noviembre en el Foro Cultural Hilvana en concierto por problemas de salud, Mala Rodríguez ya tiene nueva fecha para enero 2026.

Por lo que, la nueva fecha será para el próximo sábado 31 de enero 2026 para ver en concierto a Mala Rodríguez en el Foro Cultural Hilvana en la CDMX.

Para las personas con boletos del 16 de noviembre, estos serán vigentes en esta nueva fecha de enero 2026 de Mala Rodríguez.

Sin embargo, si no puedes ir en este nueva fecha en enero 2026 para ver en concierto a Mala Rodríguez podrás solicitar tu reembolso en los canales oficiales del Foro Cultural Hilvana.