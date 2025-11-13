Los próximos jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de noviembre, María José llega con la gira Ahora o Nunca y tres conciertos en la CDMX.
La cita durante las tres noches es en el Auditorio Nacional y aquí todos los detalles del evento.
María José en Auditorio Nacional: Horarios de concierto para el 13, 14 y 15 de noviembre
El Auditorio Nacional se prepara para recibir a María José durante tres noches seguidas en los siguientes horarios:
¿A qué hora termina el concierto de María José en Auditorio Nacional? Horario del 13, 14 y 15 de noviembre
- Jueves 13 de noviembre: a las 8:30 p.m.
- Viernes 14 de noviembre: a las 8:30 p.m.
- Sábado 15 de noviembre: a las 8:00 p.m.
María José en Auditorio Nacional: Telonero e invitados especiales al concierto
Hasta el momento no se ha confirmado un telonero oficial para los tres conciertos de María José en el Auditorio Nacional.
Del mismo modo, se desconoce si la cantante contará con invitados especiales que la acompañen a colaborar con diferentes canciones.
María José en concierto: Setlist de canciones para el Auditorio Nacional
Ahora o Nunca es la gira que María José estaría llevando al Auditorio Nacional con el siguiente setlist:
- Un nuevo amor
- Tú ya sabes a mí
- Lo que te mereces
- Si no es ahora no es nunca
- Eres
- No importa que el sol
- Solo el amor lastima así
- Te besé
- Te apuesto
- Derroche
- Ya no me acuerdo más de ti
- Hoy tengo ganas de ti
- El amor manda
- Las que se ponen bien la falda
- Me equivoqué
- Lo que tenías conmigo
- Como tu mujer
- La gata bajo la lluvia
- Simplemente amigos
- Y aquí estoy
- Qué ganas de verte más
- Así no te amará jamás
- Ese hombre que tú ves ahí
- Él me mintió
- Evidencias
- Él era perfecto
- Castillos
- Sola yo no sé estar
- Ese hombre no se toca
- Este amor no se toca
- La loca
- La ocasión para amarnos
- Mi amor amor
- No soy una señora
- Adelante corazón
- Prefiero ser tu amante
- Disco