Los próximos jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de noviembre, María José llega con la gira Ahora o Nunca y tres conciertos en la CDMX.

La cita durante las tres noches es en el Auditorio Nacional y aquí todos los detalles del evento.

María José en Auditorio Nacional: Horarios de concierto para el 13, 14 y 15 de noviembre

El Auditorio Nacional se prepara para recibir a María José durante tres noches seguidas en los siguientes horarios:

  • Jueves 13 de noviembre: a las 8:30 p.m.
  • Viernes 14 de noviembre: a las 8:30 p.m.
  • Sábado 15 de noviembre: a las 8:00 p.m.

María José en Auditorio Nacional: Telonero e invitados especiales al concierto

Hasta el momento no se ha confirmado un telonero oficial para los tres conciertos de María José en el Auditorio Nacional.

Del mismo modo, se desconoce si la cantante contará con invitados especiales que la acompañen a colaborar con diferentes canciones.

María José en concierto: Setlist de canciones para el Auditorio Nacional

Ahora o Nunca es la gira que María José estaría llevando al Auditorio Nacional con el siguiente setlist:

  1. Un nuevo amor
  2. Tú ya sabes a mí
  3. Lo que te mereces
  4. Si no es ahora no es nunca
  5. Eres
  6. No importa que el sol
  7. Solo el amor lastima así
  8. Te besé
  9. Te apuesto
  10. Derroche
  11. Ya no me acuerdo más de ti
  12. Hoy tengo ganas de ti
  13. El amor manda
  14. Las que se ponen bien la falda
  15. Me equivoqué
  16. Lo que tenías conmigo
  17. Como tu mujer
  18. La gata bajo la lluvia
  19. Simplemente amigos
  20. Y aquí estoy
  21. Qué ganas de verte más
  22. Así no te amará jamás
  23. Ese hombre que tú ves ahí
  24. Él me mintió
  25. Evidencias
  26. Él era perfecto
  27. Castillos
  28. Sola yo no sé estar
  29. Ese hombre no se toca
  30. Este amor no se toca
  31. La loca
  32. La ocasión para amarnos
  33. Mi amor amor
  34. No soy una señora
  35. Adelante corazón
  36. Prefiero ser tu amante
  37. Disco
María José
María José (@lajosa / Instagram )