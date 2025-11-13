María José viene con tres conciertos en la CDMX gracias a la presentación de su gira Ahora o Nunca.

Si eres uno de los fans que espera alguna de sus tres fechas en el Auditorio Nacional, toma nota de los horarios designados para cada evento.

María José en el Auditorio Nacional: Horarios para sus conciertos del 13, 14 y 15 de noviembre

Los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de noviembre, María José se presentará en el Auditorio Nacional en los próximos horarios:

Jueves 13 de noviembre: a las 8:30 p.m.

Viernes 14 de noviembre: a las 8:30 p.m.

Sábado 15 de noviembre: a las 8:00 p.m.

María José (Instagram | @la)

De acuerdo con información de Ticketmaster, los conciertos de María José programados para el Auditorio Nacional tendrán una duración aproximada de dos horas.

Esto quiere decir que las presentaciones, en sus tres fechas, irán terminando en los siguientes horarios:

Jueves 13 de noviembre: a las 10:30 p.m.

Viernes 14 de noviembre: a las 10:30 p.m.

Sábado 15 de noviembre: a las 10:00 p.m.

Cabe destacar que la apertura de puertas en el Auditorio Nacional suele ser dos horas antes del inicio de cada concierto, por lo que fans podrán ingresar a partir de:

Jueves 13 de noviembre: a las 6:30 p.m.

Viernes 14 de noviembre: a las 6:30 p.m.

Sábado 15 de noviembre: a las 6:00 p.m.

Próximos conciertos de María José por la gira Ahora o Nunca

Con estos tres conciertos, María José termina su paso por la CDMX tras cinco fechas exitosas en el Auditorio Nacional, siendo que sus primeras presentaciones en el recinto tuvieron lugar en octubre pasado.

Ahora, la cantante pone marcha a otras ciudades de México lo que queda de noviembre y diciembre por la gira Ahora o Nunca: