Prepárate para el concierto de Ximena Sariñana en el Teatro Metropólitan, te damos el setlist, horario y telonero del 14 de noviembre.
La cantante Ximena Sariñana -de 40 años de edad- ofrecerá su show “Experiencia Kamikaze” en la CDMX.
Setlist del concierto de Ximena Sariñana en Teatro Metropólitan
El setlist del concierto de Ximena Sariñana en Teatro Metropólitan el 14 de noviembre sería este:
- ALV
- ¿Qué tiene?
- Si tú te vas
- Ojos diamante
- Parar a tiempo
- Nada
- Mediocre
- No es igual
- Una vez más
- Cuento
- Momento
- No vuelvo más
- Chispa roja
- Lo bailado
- Sin ti no puede estar tan mal
- Cobarde
- Vidas paralelas
- Mis sentimientos
Horario para el concierto de Ximena Sariñana en Teatro Metropólitan
El concierto de Ximena Sariñana, promocionando su nuevo EP, Rompe, en el Teatro Metropólitan ya tiene horario confirmado:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Inicio del concierto: 8:30 de la noche
- Duración del concierto: 2 horas
- Fin del concierto: 10:30 de la noche aproximadamente
Recuerda que el Teatro Metropólitan se ubica: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.
La forma más rápida de llegar en transporte público es bajarte en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX y caminar sobre Balderas hasta llegar a Av. Independencia.
Telonero para el concierto de Ximena Sariñana en Teatro Metropólitan
Se confirmó que la artista invitada para el concierto de Ximena Sariñana en Teatro Metropólitan será Arroba Nat.
La compositora de origen zacatecano estará acompañando a Ximena Sariñana con su música indie folk.