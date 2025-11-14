¿No sabes a qué hora termina el concierto de Ximena Sariñana en Teatro Metropólitan? Te compartimos el horario del 14 de noviembre.

El show “Existencia Kamikaze” de Ximena Sariñana -de 40 años de edad- hará vibrar el escenario del Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Horario del concierto de Ximena Sariñana en el Teatro Metropólitan

Para que no te lo pierdas, te damos el horario del concierto de Ximena Sariñana en el Teatro Metropólitan el 14 de noviembre:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio del concierto: 8:30 de la noche

Duración del concierto: 2 horas

Fin del concierto: 10:30 de la noche aproximadamente

La artista invitada al concierto de Ximena Sariñana Sariñana será la compositora y artista zacatecana, Arroba Nat.

Se espera que Ximena Sariañana ofrezca un show memorable a todos su fans.

En especial porque Ximena Sariñana promocionará su EP, Rompe, donde muestra una nueva voz con temas vibrantes.

Concierto de Ximena Sariñana en Teatro Metropólitan (@ocesa_total / X)

¿Cómo llegar al Teatro Metropólitan para el concierto Ximena Sariñana?

Si es la primera vez que visitas el Teatro Metropólitan, te decimos cómo llegar para que no te pierdas el show de Ximena Sariñana el 14 de noviembre.

En caso de que viajes en transporte público, la opción es bajarte en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Después, tendrás que caminar sobre Balderas hasta llegar a Av. Independencia donde se ubica el recinto.

La dirección del Teatro Metropólitan es: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.