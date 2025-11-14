El Pepsi Center WTC de la CDMX recibe en concierto hoy 14 de noviembre al rapero mexicano Érick Raúl Alemán Ramírez, mejor conocido como Alemán de 35 años de edad.

Así que prepárate para disfrutar de Alemán en el Pepsi Center WTC con el horario y hora en la que termina el concierto; estos son los detalles que debes tener en cuenta:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 31 temes en vivo aproximadamente

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11 de la noche

Alemán (@mxalemanmx)

Pepsi Center WTC recibe a Alemán en concierto hoy 14 de noviembre

Hoy 14 de noviembre el rapero Alemán pondrá a vibrar con sus rimas el Pepsi Center WTC con un concierto que promete.

Además de que Alemán estará promoción de su nuevo álbum “De Vuelta a las Andadas” (DVALA).

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada a tiempo, la manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.