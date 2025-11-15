El Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX se prepara para recibir este sábado 15 de noviembre al cantautor mexicano de 24 años de edad, Macario Martínez en concierto.

Concierto de Macario Martínez en el Lunario del Auditorio Nacional del cual te tenemos todos los detalles de horario y hora en la que termina para que armes tu itinerario:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 20 temas en vivo aproximadamente

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

Macario Martínez en Lunario: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su concierto (Macario Martínez)

Macario Martínez llega en concierto a su primer Lunario del Auditorio Nacional hoy 15 de noviembre

Este 15 de noviembre Macario Martínez llega en concierto con su primer Lunario del Auditorio Nacional.

Concierto de Macario Martínez en el Lunario del Auditorio Nacional que será íntimo con sus fans que esperan escuchar en vivo su éxito en redes sociales que lo catapultó a lo más alto, Sueña lindo, corazón.

Recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.

Así que ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar del concierto de Macario Martínez en el Lunario del Auditorio Nacional este 15 de noviembre .