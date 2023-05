Peso Pluma, de 23 años de edad, ha tenido más que éxitos con la canción de “Ella baila sola”; misma que canta con Pedro Tovar y Eslabón Armado.

Luego de que se dijera que Pedro Tovar, de 20 años de edad, había demandado a Peso Pluma por no darle crédito en “Ella baila sola”.

Ahora, muy bien enterado de la polémica, Peso Pluma se defiende y aprovecha para enviar un mensaje a Pedro Tovar y Eslabón Armado.

En una de sus últimas presentaciones en California, Peso Pluma le hizo frente al escándalo que lo rodea junto a Pedro Tovar y Eslabón Armado.

Pues después de que Peso Pluma acudió con Jimmy Fallon a cantar “Ella baila sola”, se dijo que el cantante enfrentaría problemas legales.

Precisamente con Pedro Tovar -compositor de la canción- y Eslabón Armado, el grupo con quien se catapultó a la fama mundial.

Peso Pluma tomó el micrófono antes de cantar “Ella baila sola” para desmentir todo lo que se ha dicho.

Con un vaso en la mano e “inspirado”, según dijo, aseguró que Pedro Tovar y Eslabón Armado no tienen problemas con él .

“A mi no me gusta el put* chisme”, comenzó a decir.

Con gritos del público emocionado de fondo, Peso Pluma continuó con su mensaje dedicado a Pedro Tovar y Eslabón Armado.

Detallando que a él no le gusta hablar o dar la cara en entrevistas, sino en el escenario.

“Crédito a quien se merece y ese es Pedro Tovar, que escribió la canción”, reconoció Peso Pluma frente a miles de personas.

“Saludos a todos quienes hicieron posible que esta p*ta canción estuviera en el número uno”, finalizó Peso Pluma.

Peso Pluma y Eslabón Armado estuvieron en el centro de la polémica, luego de que se dijo que el grupo demandaría al joven cantante.

El medio Indie 505, citando al portal TMZ, afirmó que Peso Pluma le pagaría a Eslabón Armado por olvidarse el grupo en el programa de Jimmy Fallon.

Según el reporte, Peso Pluma le debería pagar a Pedro Tovar cada que interpretara en vivo “Ella Baila Sola”, por los derechos a Eslabón Armando.

Tras la presentación de Peso Pluma en The Tonight Show, el vocalista de Eslabón Armado, Pedro Tovar, se dijo decepcionado del cantante.

Más allá de lamentar que Peso Pluma no lo invitara al programa, Pedro Tovar criticó que no le diera el crédito correspondiente.

“Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más porque te gusta su música ¿y no merecer crédito por tu rola? Básicamente es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es cien por ciento mía, me vale madres.”

Pedro Tovar, vocalista de Eslabón Armado