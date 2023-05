Peso Pluma le pagará a Eslabón Armado por olvidarse del grupo al cantar “Ella baila sola” en el programa de Jimmy Fallon.

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, de 23 años, se anotó un logro histórico al presentarse en The Tonight Show, con Jimmy Fallon, a finales de abril.

Aunque eso disparó su popularidad y dio a conocer los corridos tumbados a nivel mundial, Peso Pluma cometió un grave error que se verá reflejado en su cartera.

Peso Pluma en el show de Jimmy Fallon (Tomada de video)

Peso Pluma: Si quiere cantar en vivo ‘Ella baila sola’, tendría que pagarle a Eslabon Armado

Así lo afirma el medio Indie 505, citando al portal TMZ, especializado en información de Hollywood.

Según el reporte, de ahora en adelante cada que Peso Pluma interprete en vivo la canción ‘Ella Baila Sola’, deberá pagar por los derechos a Eslabón Armando.

Esto sería consecuencia de que Peso Pluma no le hubiera dado crédito a Pedro Tovar, autor de la canción, durante su presentación en el programa de Jimmy Fallon.

Hasta el momento ni Peso Plima ni Eslabón Armado han confirmado o desmentido esta información.

Peso Pluma (Peso Pluma Instagram @pesopluma)

Vocalista de Eslabón Armado se dijo decepcionado de Peso Pluma por no darle el crédito por ’Ella baila sola’

Tras la presentación de Peso Pluma en The Tonight Show, el vocalista de Eslabón Armado, Pedro Tovar, de 21 años de edad, se dijo decepcionado del intérpete de corridos tumbados.

Más allá de lamentar que Peso Pluma no lo invitara al programa más famoso de la televisión en Estados Unidos, Pedro Tovar lamentó que el cantante no le diera el crédito correspondiente.

Y es que, Pedro Tovares el compositor de ‘Ella baila sola’, la canción que intrepretó Peso Pluma con Jimmy Fallon, sin mencionar siquiera su nombre.

“Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más porque te gusta su música ¿y no merecer crédito por tu rola? Básicamente es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es cien por ciento mía, me vale madres”, dijo Tovar durante un live en Instagram.