La detención de Pepe Tajonar, un famoso manager y productor, salpicó el vínculo que tuvo con Danna Paola y que actualmente mantenía con Mario Bautista.

El nombre de Danna Paola de 30 años de edad y de Mario Bautista vuelven a sonar porque Pepe Tajonar trabajó con ellos siendo que hoy está detenido.

Detención de Pepe Tajonar: Danna Paola y Mario Bautista están ligados al manager

El manager Pepe Tajonar fue detenido el 3 de octubre luego de que se presentó a una audiencia por fraude de más de 40 millones de pesos, aseguran.

Según información dada por Gil Barrera, la detención de Pepe Tajonar se dio luego de que desde 2019 Ricky Martin lo demandara por no finiquitar lo correspondiente a un concierto que iba a dar en la Feria de Nacional de Zacatecas (Fenaza).

Pepe Tajonar, manager. (X/TajonarPepe)

En aquel momento, el manager fue detenido en el aeropuerto de la CDMX y trasladado al Centro de Regional de Reinserción Social de Zacatecas.

Sin embargo, autoridades volvieron a detenerlo bajo el mismo argumento de fraude que inició en 2019, salpicando a Danna Paola y Mario Bautista porque con ellos trabajó los últimos años.

Aunque actualmente Danna Paola no trabajaba con Pepe Tajonar, sí lo hizo en 2023 cuando realizó en tour 3XT4S1S, mismo que presentó varios problemas de logística en presentaciones en el extranjero y Veracruz.

Danna Paola, cantante. (@DannaPaola)

En aquel momento, Danna Paola aseguraba problemas con prestadores de servicios mismos de los que la agencia de Pepe Tajonar se encargaba y por lo que rompieron la relación laboral.

Por otra parte, Mario Bautista era actualmente representado de Pepe Tajonar, y mismo que habría sufrido problemas de fechas por ‘manejo de la agenda’ del cantante.

Hasta el momento Danna Paola, Mario Bautista y Ricky Martin no se han deslindado o pronunciado sobre el proceso de Pepe Tajonar, mismo que lo vive en el Reclusorio Sur y por el que es acusado de fraude por organizar conciertos que nunca se llevaron a cabo.