El exmanager de varios famosos como Danna Paola, Pepe Tajonar, habría sido detenido el 3 de octubre, por un fraude millonario del que lo acusaron desde 2019.

Pero ¿Quién es Pepe Tajonar? Te contamos más sobre el productor y manager con los siguientes datos:

¿Quién es Pepe Tajonar?

José Tajonar Andere o bien, Pepe Tajonar es el manager de varios artistas en México. Él creó la agencia Kasst Agency que se fundó en 2015 y por la que promovía servicios de:

Management/Booking

Estrategias Digitales

Promotoría

Patrocinios

Licencias

Media management

Por otra parte, Pepe Tajonar, formó parte del grupo Finde que se creó en 2003 donde era vocalista y guitarrista.

Sin embargo, Finde dejó de sacar nueva música, pues su última actualización fue en 2021 con un video lyric en YouTube, aunque en 2024 seguían haciendo conciertos.

Integrantes de Finde. (X/FindeBand)

¿Qué edad tiene Pepe Tajonar?

Pepe Tajonar tiene 44 años de edad, pues nació un 20 de diciembre de 1980.

¿Quién es la esposa de Pepe Tajonar?

Se desconoce si Pepe Tajonar tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Pepe Tajonar?

El signo zodiacal de Pepe Tajonar es Sagitario, pues nació un 20 de diciembre.

¿Cuántos hijos tiene Pepe Tajonar?

Pepe Tajona hizo público que tenía una hija en 2012, pero se desconoce si después tuvo más primogénitos.

¿Qué estudió Pepe Tajonar?

Se desconoce el nivel de estudios de Pepe Tajonar.

¿En qué ha trabajado Pepe Tajonar?

Pepe Tajonar es el CEO de Kasst Agency, por lo que ha trabajado con famosos como:

Danna Paola de 30 años de edad

Molotov

Mario Bautista de 29 años de edad

Ricky Martin de 53 años de edad

Sebastian Urdiales de 24 años de edad

Natti Natasha de 38 años de edad

Enrique Iglesias de 50 años de edad

La gusana ciega

Piso 21

Mariana Bo de 34 años de edad

Ana Mena de 28 años de edad

Por otra parte, Pepe Tajonar es guitarrista y vocalista del grupo Finde.

Pepe Tajonar fue detenido por fraude

Pepe Tajonar, conocido por haber sido manager de varios artistas, fue detenido el 3 de octubre, luego de que su proceso por fraude millonario siguiera.

Según Gilberto Barrera, Pepe Tajonar fue avisado de su audiencia bajo el proceso legal que seguía desde 2019 por una demanda de Ricky Martin y el Patronato de Zacatecas, y al asistir fue detenido.

Las acusaciones señalan que Pepe Tajonar defraudó con más de 40 millones de pesos en conciertos que prometió y que jamás hizo.

Ahora el nombre del manager ha revivido que Danna Paola trabajó con él en su tour 3XT4S1S en 2023, además de que él estuvo acompañándola en los MTV VMAs en ese mismo año.

Danna Paola (@danna / Instagram)

Sin embargo, presuntamente la relación laboral con Danna Paola terminó luego de que la cantante tuvo que posponer varias fechas de conciertos del tour por problemas de logística.

Por otra parte, se dice que Pepe Tajonar aún representaba artísticamente a Mario Bautista, quien también tuvo que posponer varios conciertos por ‘problemas de agenda’.

Actualmente, se desconoce el estatus legal de Pepe Tajonar y si la demanda de más de 40 millones de pesos corresponde solo a Ricky Martin o también a otros artistas que presentaron demanda.

Cabe destacar que Pepe Tajonar y su agencia fueron demandados, también, en 2017 por Alejandro Fernández y Ozuna, quiénes acusaron fraude por cancelar conciertos y no devolver el dinero del boletaje.