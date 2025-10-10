En 2019, Ricky Martin inició una demanda contra el manager Pepe Tajonar por no haber reembolsado los boletos de un concierto que nunca se realizó en la Feria de Nacional de Zacatecas.

Una situación similar ocurrió en Puebla el pasado 9 de agosto en el Centro Expositor, cuando el concierto fue cancelado sin previo aviso por la empresa Kasst Agency.

Pepe Tajonar y el fraude millonario por el que ya fue arrestado

El domingo 4 de octubre, Pepe Tajonar fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Posteriormente, fue trasladado al Centro Regional de Reinserción Social de Zacatecas y donde permanece para enfrentar un proceso penal.

Pepe Tajonar, manager. (X/TajonarPepe)

Medios señalan que la aprehensión de Pepe Tajonar se produjo el mismo día que el manager tenía una cita para presentarse a una audiencia judicial.

La cual era por no finiquitar lo correspondiente a un concierto de Ricky Martin en la Feria de Nacional de Zacatecas.

Por su parte, el cantante se deslindó de la empresa Kasst Agency, misma a través de la que Pepe Tajonar pudo cometer un fraude de 40 millones de pesos.

Eso al hacer depósitos y compromisos con la empresa que al final no fueron cumplidos.

De acuerdo con los cálculos, estos recursos estaban pensados para la cobertura de gastos de logística, producción y liquidación del cantante.

Pepe Tajonar y su relación con figuras del espectáculo

Las autoridades detuvieron nuevamente a Pepe Tajonar, acusado del mismo delito de fraude que enfrenta desde 2019.

El caso involucra indirectamente a Danna Paola y Mario Bautista, artistas con quienes el promotor trabajó en los últimos años.

Aunque actualmente Danna Paola no colaboraba con Tajonar, sí lo hizo en 2023 durante su gira 3XT4S1S.

El tour presentó fallas logísticas en presentaciones internacionales y en Veracruz, atribuidas a la agencia del empresario.

La cantante rompió relación laboral con Tajonar tras los problemas con proveedores y retrasos en sus eventos.

Por su parte, Mario Bautista, aún representado por Tajonar, habría enfrentado conflictos de fechas y desajustes en su agenda.

Hasta ahora, ni Danna Paola ni Mario Bautista ni Ricky Martin se han pronunciado sobre el proceso judicial.

Pepe Tajonar continúa recluido en el Reclusorio Sur, acusado de fraude por conciertos que nunca se realizaron.