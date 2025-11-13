Christian Nodal y Pepe Aguilar -de 57 años de edad- compiten en la categoría Mejor Álbum de Música ranchera/mariachi de los premios Latin Grammy 2025.

Sin embargo, esta momentánea rivalidad no les ha impedido festejar juntos previo al inicio de la ceremonia.

Christian Nodal y Pepe Aguilar celebran juntos previo a los Latin Grammy 2025

Horas antes del inicio de los Latin Grammy 2025, Pepe Aguilar compartió algunos de los momentos que se han vivido en el marco de la entrega de premios.

Christian Nodal -de 26 años de edad- figura entre miembros de la Dinastía Aguilar en una cena especial previo a la gran noche de ambos cantantes.

Por lo que se puede apreciar en las imágenes, la familia conformada por grandes cantantes de la industria cena y brinda junta en la misma mesa.

Pese a figurar como hija y esposa entre los nominados, este año Ángela Aguilar -de 21 años de edad- no recibió ninguna nominación a los Latin Grammy 2025.

Aún así, se le ha visto muy activa en redes sociales y previo al evento apoyando en esta importante noche a sus dos grandes amores de su vida: su padre y esposo.

La edición número 26 de los Latin Grammy se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre y se transmitirán desde la Arena MGM Grand Garden de Las Vegas.

Pepe Aguilar fue parte de de un importante homenaje en los Latin Grammy 2025

El cantante Pepe Aguilar no solo ha sido parte de los Latin Grammy 2025 como nominado, sino que también fue parte de un importante homenaje.

Se trata del reconocimiento a Persona del Año que le fue entregado a Raphael.

Pepe Aguilar interpretó el tema “Procuro Olvidarte”, acompañado de la también cantante Myriam Hernández.