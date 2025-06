El éxito de Pepe Aguilar de 56 años de edad, Por mujeres cómo tú, tiene una historia de amor desgarradora detrás aunque al final terminó en un matrimonio.

Y es que Pepe Aguilar fue la inspiración para que se escribiera Por mujeres cómo tú, en una composición que fue vivencial a una etapa de su vida en sus veintitantos años.

Todo parece apuntar que la historia de amor de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá no fue solo miel sobre hojuelas, pues por ella se hizo Por mujeres cómo tú.

A través de un plática que Pepe Aguilar tuvo en SongBook, el cantante contó la historia detrás de Por mujeres cómo tú, su canción lanzada en 1998.

Y es que Por mujeres cómo tú es uno de los grandes éxitos de Pepe Aguilar, pero lo que no se sabía es que fue una canción vivencial a su romance con Aneliz Álvarez Alcalá y otras situaciones.

Según lo contado por Pepe Aguilar, en aquel tiempo estaba “congelado” musicalmente debido a un pleito con la disquera que no le permitía que su música sonara, lo que lo llevó a una crisis económica como consecuencia.

Sin embargo, en esos momentos Enrique Guzmán Yáñez ‘Fato’ era su amigo quien pasaba una circunstancia similar y con quien se acompañaba en las borracheras de desahogo.

Y si las cosas no podían ir peor, Pepe Aguilar contó que Aneliz Álvarez Alcalá lo cortó, lo que lo hizo irla a buscar a un antro que frecuentaba con sus amigas y donde esperaba poder hablar con ella.

A ello se le sumó que además Pepe Aguilar ya tenía un hijo, Emiliano Aguilar, y que ya estaba divorciado de su primera esposa Carmen Treviño.

Por si fuera poco Pepe Aguilar no logró entrar al antro, pero Aneliz Álvarez Alcalá salió “y me mandó todavía más lejos” por lo que junto con ‘Fato’ decidieron irse cada uno a su casa.

“Fato se dio cuenta cuando ella me mandó a la fregada, todo lo que había pasado (...) No me dejaron pasar, yo llorando en el coche”.

Pepe Aguilar, cantante.