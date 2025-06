Pepe Aguilar -de 56 años de edad-por fin habló sobre las acusaciones que recientemente dio Gussy Lau, al señalar que el cantante quiere frenar su carrera.

Pepe Aguilar reveló que él no quiere tener a nadie “a la fuerza” trabajando a su lado, por lo que atenderá el caso del ex novio de Ángela Aguilar.

Pepe Aguilar afirmó que su intención no es tener firmado a un artista que ya no quiera trabajar con él,

En entrevista con Pati Chapoy, Pepe Aguilar hizo referencia al caso de Gussy Lau, de 37 años de edad.

Pepe Aguilar aclaró qué tan involucrado se encuentra en los contratos de exclusividad de Machín Records, su compañía disquera.

Al respecto, el intérprete aseguró no saber nada sobre el tema del contrato pendiente con Gussy Lau, por lo que se comprometió a revisarlo personalmente.

Aunque también advirtió que de existir proyectos laborales, el compositor tendría que apegarse al contrato para cumplirlos .

Esto recordando la valiosa enseñanza que aprendió de su padre, quien en su juventud le negó un préstamo para salir de una disputa contractual con una disquera.

“A ver, la lección de mi papá, ¿cómo estuvo? Y a veces puede parecer injusto o no. La verdad, no sé. He escuchado, se lo juro por lo más sagrado, he escuchado esta situación, le voy a poner atención. A ver qué está pasando. Y lo que sea justo, eso es lo que se va a hacer. Porque no, yo no voy a venir a esta vida a fregar a nadie”,

Pepe Aguilar