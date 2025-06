Pepe Aguilar revela qué es verdad de todos los rumores que se dicen sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Una vez más, Pepe Aguilar advierte que lo que se dice en redes sociales no siempre es verdad y desmiente algunos chismes que giran alrededor de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Chismes que lo involucran ya que los haters de Ángela Aguilar y Christian Nodal lo tienen en la mira por permitir la relación entre la dupla de cantantes desde su inicio.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, de 59 años de edad, Pepe Aguilar accede a hablar de los chismes que lo salpican y que protagonizan Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pepe Aguilar, de 56 años de edad, dice no tener conflictos con ser cuestionado ya que sí es un papá entrometido, pero no como la gente quisiera en la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Por lo que, en primer lugar, desmiente haber intentado bloquearle la carrera a Christian Nodal, de 26 años de edad.

Asegura que la relación entre ambos es buena, incluso antes del matrimonio, al punto que están contemplando trabajar juntos en la producción de un nuevo álbum del cantante de “Amé”.

Así como Pepe Aguilar aprovecha para desmentir que le haya comprado un Grammy a Ángela Aguilar, lo que es absurdo y una falta de respeto a la Academia.

“La gente no sabe cómo funciona”, dice Pepe Aguilar y enseguida niega que también le haya comprado a Ángela Aguilar, de 21 años de edad, una portada en las revistas, Caras y People.

Incluso se burla de haberle pagado a medios y a periodistas como Mara Patricia Castañeda, para que le hicieran una entrevista a su joven hija.

El cantante acepta ser un papá entrometido, pero solo en la carrera de su hija ya que él fue quien le ayudó a construirla.

"Soy muy entrometido en la carrera de mi hija y, sí, soy entrometidísimo porque toda la carrera, la música que hizo, todo se lo hice yo ¿Cómo no me voy a entrometer? No hay una situación de autoridad sino más bien hubo y seguirá habiendo un entendimiento de colegas y artistas y, en su momento tuve un rol de ser un productor, y ahora ella se está produciendo sola y ¡wow! ¿Tú sabes el elogio que significa para mí? No solo le di un pescado, le enseñé a pescar.Para mí eso es maravilloso, es un ¡Ah!, de poder"

Pepe Aguilar