Karlita Díaz fue al concierto de los Backstreet Boys en la Sphere de Las Vegas pero, lo que no esperaba era encontrarse con fans de JNS saliendo quienes emocionados comenzaron a cantar sus canciones.

A través de sus redes sociales, Karlita Díaz de 41 años de edad dio a conocer que iría al concierto de los Backstreet Boys en la Sphere de Las Vegas y esto ocurrió.

Karlita Díaz se encuentra a fans de JSN al salir del concierto de Backstreet Boys en Las Vegas

El pasado 27 de julio, Karlita Díaz y su esposo viajaron a Las Vegas para asistir al concierto de los Backstreet Boys en la Sphere de Las Vegas.

Sin embargo, la cantante y conductora jamás esperó ver que, a la salida del concierto de los Backstreet Boys en Las Vegas, hubiera varios fans de JNS.

Cabe mencionar que Karlita Díaz formó parte de la exitosa banda femenil JNS de los 90, el cual tiene un gran grupo de fans en México.

Y tras salir del concierto de los Backstreet Boys junto a su esposo, Karlita Díaz se encontró a una multitud fan de JNS quienes empezaron a corear las canciones.

En el video puede verse a Karlita Díaz junto a sus fans de JNS saliendo del concierto de los Backstreet Boys de la Sphere de Las Vegas mientras ríen y cantan.

Usuarios de redes celebran la convivencia de Karlita Díaz con sus fans tras el concierto de los Backstreet Boys

Después de que se exhibiera el video en donde Karlita Díaz sale del concierto de los Backstreet Boys en Las Vegas, los fans de JNS han celebrado la forma en cómo convive con sus fans.

Pues en las imágenes puede verse como Karlita Díaz ríe y disfruta estar cerca de sus fans mientras todos acababan de estar en el concierto de los Backstreet Boys en la Sphere de Las Vegas.

Incluso hay quien reveló que el estar en el concierto de los Backstreet Boys y después encontrarse a Karlita Díaz afuera, era como estar viviendo nuevamente en la década de los 90.