System of a Down, la banda armenio-estadounidense que ha vendido más de 42 millones de discos en todo el mundo, ganado Grammys y se ha presentado en diversos recintos musicales, ofrecerá un concierto en México.

System of a Down deleitará a sus fans mexicanos en un show musical que se llevará a cabo en Estadio GNP Seguros, ubicado en Ciudad de México.

A continuación, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas de este evento que pinta a ser uno de los más esperados del próximo año:

Fecha: Miércoles 27 de mayo 2026

Sede: Estadio GNP Seguros

Hora: 9:00 de la noche

Artista invitado: IDLES

Venta a fans: 10 de diciembre, inicia a las 10 de la mañana

Preventa Banamex: 15 de diciembre, inicia a las 2 de la tarde

Venta general: 16 de diciembre, inicia a las 2 de la tarde

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún por revelar

System of a Down ofrecerá un concierto en CDMX (@ocesa_rock / Red Social X)

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de System of a Down?

Hasta el momento, no se ha revelado el costo que tendrán los boletos de System of a Down.

Sin embargo, fans de los llamados Reyes del Nu Metal confían que los costos se filtren horas antes de la preventa.

Cabe mencionar que la última visita de System Of A Down a México fue en octubre de 2018, fecha en la que participaron en el Force Fest, en Teotihuacán.

System Of A Down compartirá escenario con IDLES

En su concierto en CDMX, System Of A Down compartirá escenario con la banda británica IDLES.

El show que ofrecerá una escena cautivadora y energética se anunció a poco de que System of A Down anunciará su gira por Europa y Reino Unido en 2026, eventos cuya venta de boletos se agotó de inmediato.